Afrique: L'énergie solaire a connu un développement sans précédent sur le continent lors de l'année 2025

Les installations d'énergie solaire ont bondi en Afrique en 2025 : +54 % selon un rapport du Global Solar Council qui rassemble les professionnels du secteur dans le monde. C'est le déploiement annuel le plus important jamais enregistré sur le continent. Et désormais, le solaire ne se limite plus à quelques pays pionniers, il s'étend à toutes les régions.

L'année dernière, l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Égypte et l'Algérie sont les pays qui ont le plus installé de panneaux solaires sur le continent. Mais le boum du solaire se voit aussi au Maroc, au Bostwana, en Zambie ou encore au Tchad qui ont chacun installé près de 100 mégawatts. De quoi alimenter en électricité plusieurs dizaines de milliers de personnes et il n'y a pas que de grosses centrales qui voient le jour.

Face au manque de fiabilité des réseaux traditionnels, voire leur absence totale en brousse, de plus en plus de ménages et d'entreprises cherchent à produire leur propre électricité en installant quelques panneaux solaires sur les toits, souligne le rapport. Surtout que leur coût continue à baisser, ils deviennent plus économiques que des groupes électrogènes au diesel.

Et le marché va continuer à se développer. Les professionnels du secteur estiment que d'ici trois ans, l'Afrique pourrait installer six fois plus de panneaux solaires qu'en 2025. Reste des freins majeurs : les complications administratives et les difficultés d'accès au financement, entre autres. Lever ces freins est essentiel pour presque 600 millions d'Africains toujours privés d'accès à l'électricité, pour l'indépendance énergétique du continent et pour éviter d'aggraver la crise climatique avec des énergies fossiles polluantes.