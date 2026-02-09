Ile Maurice: La tempête tropicale modérée GEZANI s'éloigne, mais le temps reste instable au pays

8 Février 2026
L'Express (Port Louis)

La dépression tropicale qui évoluait au nord-nord-ouest de Maurice s'est intensifiée au cours de la nuit pour devenir une tempête tropicale modérée, baptisée GEZANI par les services météorologiques de Maurice ce matin à 03h00.

À 04h00, GEZANI était centrée autour du point 17,9 degrés sud et 57,0 degrés est, soit à environ 240 kilomètres au nord-nord-ouest de Maurice. Le système se déplace vers l'ouest à une vitesse d'environ 10 km/h. Selon sa trajectoire actuelle, il s'éloigne progressivement de notre région.

Sur le plan synoptique, des nuages venant de l'est continuent toutefois d'influencer le temps local, maintenant des conditions météorologiques instables sur l'île.

Pour les prochaines 24 heures, le ciel sera mi-couvert à nuageux ce matin, avec des averses par moments. Au fil de la journée, les averses deviendront plus fréquentes dans l'après-midi, avec des risques d'orages isolés. Des poches de brouillard sont également attendues sur les régions en hauteur, pouvant réduire la visibilité par endroits.

