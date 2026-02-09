Ile Maurice: Une patrouille de police intercepte un conducteur détenteur d'un faux permis

Une opération de contrôle routier menée à Triolet a conduit à l'interpellation d'un automobiliste circulant avec un faux permis de conduire. Aux alentours de 8 h 30, lors d'une opération spéciale effectuée à proximité d'Anand Square, des officiers en patrouille ont arrêté un véhicule privé pour une vérification de routine.

Ils relèvent une incohérence entre le numéro du permis présenté par le conducteur et les informations figurant dans le système officiel. Soupçonnant l'usage d'un faux document, ils ont conduit l'automobiliste au poste de police, où le conducteur aurait reconnu circuler avec un permis falsifié. Il a été relâché, le temps que l'enquête détermine comment il a obtenu ce document frauduleux.

Cette affaire intervient dans un contexte où la question de la sécurisation des permis de conduire refait surface. Il y a quelques jours, dans un entretien accordé à l'express, un sergent de l'Emergency Response Service avait plaidé pour l'introduction d'un permis de conduire digital, à l'instar de plusieurs pays européens. Selon lui, le système actuel serait propice aux falsifications, les documents physiques étant relativement faciles à reproduire.

Rappelons que l'usage de faux documents constitue un délit grave passible de poursuites judiciaires et d'amendes allant de Rs 25 000 à Rs 50 000, et Rs 100 000 ou plus en cas de récidive, ainsi qu'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.