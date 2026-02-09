Afrique: 50e Assemblées générales de la FANAF - A l'heure du choix

Abidjan (Côte d'Ivoire) accueille du 9 au 11 février 2026 la 50e édition des Assemblées générales de la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF). Un rendez-vous qui dépasse la dimension commémorative et sera surtout marqué par l'élection d'un nouveau président, dans un contexte de mutation accélérée du secteur de l'assurance sur le continent.

Cinquante ans après sa création, en 1976 ici en terre ivoirienne, la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF) tient, à partir de ce lundi 9 février 2026, à Abidjan (Côte d'Ivoire), son assemblée générale dans un environnement profondément transformé : montée des risques climatiques, pression accrue sur la rentabilité technique, exigences prudentielles plus strictes, arrivée d'acteurs digitaux et d'insurtechs, besoin croissant de couverture des économies africaines.

Dans plusieurs marchés, la croissance des primes reste réelle, mais elle s'accompagne d'une hausse des sinistres et d'une exigence de capital plus forte. Autrement dit, le secteur est entré dans une phase où la question n'est plus seulement de croître, mais de se renforcer.

L'élection d'un nouveau président, véritable enjeu de cette 50e édition

Au-delà des panels techniques, l'attention sera surtout portée sur la désignation du prochain président de la FANAF.

Ce passage de relais intervient à un moment où l'organisation est attendue sur plusieurs fronts : coordination des marchés francophones ; dialogue avec la CIMA ; positionnement face aux grands réassureurs internationaux ; accompagnement de la transformation digitale ; développement de l'inclusion assurantielle.

Le profil du futur président donnera un signal clair sur la continuité prudente, ou la volonté d'accélérer les mutations du secteur.

Trois candidats sont en lice pour le poste : Mme Evelyne Fassinou, PCA de SUNU ASSURANCES Vie Bénin, Membre du Bureau Exécutif de la Fédération des sociétés d'Assurances de droit National Africaines (FANAF). Forte d'un parcours de plus de quatre décennies dans l'assurance en Afrique francophone, c'est en 2005, au Bénin, qu'elle donne un sens pleinement entrepreneurial à son parcours, en fondant AVIE (Assurances Vie), qu'elle dirige pendant plus de 10 ans avant sa fusion avec SUNU Assurances en 2016.

Avec 36 ans d'expérience, M. Mamadou Faye est un professionnel reconnu du secteur. Il dirige depuis treize ans SEN Assurance Vie, une société sénégalaise spécialisée dans les assurances-vie, la prévoyance et l'épargne. Sa candidature arrive à un moment clé, alors que le marché africain de l'assurance cherche à se moderniser, à mieux intégrer ses différents pays et à élargir la couverture pour toucher davantage de populations, notamment par la digitalisation.

L'ivoirien M. Mamadou G K Koné, diplômé de l'Institut International des Assurances (IIA) de Yaoundé, Actuaire issu de l'École Statistique de Paris (ENSAE Paris), a entamé sa carrière en 1996 chez l'assureur AXA en Côte d'Ivoire et à la Direction Nationale des Assurances de Côte d'Ivoire. En 2010, il rejoint le Groupe Allianz en tant que Directeur Général Adjoint puis prend la tête de la Direction Générale en 2014. En 2024, à la faveur de la fusion des entités de Sanlam et d'Allianz, Mamadou G K KONE a été nommé Directeur Général de SanlamAllianz Côte d'Ivoire Assurances.

La FANAF regroupe plus de 200 compagnies d'assurances et de réassurances dans 27 pays d'Afrique et joue un rôle essentiel dans le développement et la régulation du secteur de l'assurance sur le continent.

Une industrie appelée à changer d'échelle

L'assurance africaine reste caractérisée par un taux de pénétration encore faible, une fragmentation des marchés, une capitalisation limitée de nombreux acteurs. Dans ce contexte, les professionnels s'attendent à ce que cette édition ouvre des discussions sur la consolidation du secteur, la mutualisation des risques, le renforcement de la réassurance africaine, la capacité du marché à financer davantage les économies locales.

La question de la taille critique des compagnies devient centrale face à la montée des risques systémiques.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, la FANAF met en avant la micro-assurance, les produits adaptés aux revenus informels, la distribution via mobile. Mais les taux de couverture restent faibles dans la plupart des pays.

Cette 50e édition pourrait marquer un tournant pour passer d'une logique de sensibilisation à une logique de modèles réellement rentables et « massifiables ».

Abidjan, carrefour régional de l'assurance

Le choix d'Abidjan n'est pas anodin. La capitale ivoirienne est devenue la place financière régionale et un hub de groupes d'assurance panafricains, sans oublier la proximité avec la BRVM et les grands réassureurs. La Côte d'Ivoire s'impose ainsi progressivement comme un centre de décision pour l'industrie assurantielle ouest-africaine.

Au-delà de l'anniversaire, une question de crédibilité sectorielle

Cette 50e édition intervient alors que le secteur doit répondre à des attentes fortes visant à mieux couvrir les risques agricoles et climatiques, accompagner les politiques de souveraineté alimentaire, financer les infrastructures, participer à la stabilité financière régionale.

La FANAF est désormais jugée non plus seulement sur sa capacité de représentation, mais sur son aptitude à structurer réellement le marché africain de l'assurance.

Entre célébration institutionnelle et enjeux de transformation, cette assemblée générale s'annonce comme un moment de transition. L'élection du nouveau président devrait donner le ton des prochaines années, c'est-à-dire la consolidation progressive du secteur, ou l'accélération des réformes nécessaires à son changement d'échelle.

À 50 ans, la FANAF se retrouve ainsi face à une équation classique des organisations matures : préserver les équilibres historiques tout en répondant à des risques et à des attentes qui, eux, ont profondément changé de dimension.