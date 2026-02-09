Sénégal: Une exposition appelle à une architecture plus ancrée dans les réalités africaines

8 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Musée des civilisations noires accueille, du 5 février au 5 mars courant, l'exposition intitulée "Bakku (union des savoir-faire dans l'art)", une initiative de l'Ordre des architectes du Sénégal destinée à promouvoir une architecture davantage en phase avec les réalités africaines.

Dès l'entrée dans la salle d'exposition, le visiteur est plongé dans l'univers du concept Bakku à travers une série d'images mettant en valeur des oeuvres architecturales emblématiques.

Parmi les pièces présentées figurent notamment une photographie de la vieille mosquée de Dioulassaba à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), ainsi que des statues de visages en albâtre cristal, intitulées "Les pages secrètes"

Ces oeuvres architecturales et artistiques rappellent également au visiteur le mélange du beau qu'offrent l'art et l'architecture.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le Bakku n'est rien d'autre qu'un appel à revenir à une architecture africaine qui nous ressemble", a déclaré, le directeur artistique de l'exposition, Babacar Mbaye Diop.

S'exprimant au terme de la cérémonie marquant le vernissage et le lancement officiel de l'exposition, en présence d'une vingtaine de délégations d'architectes venues du Sénégal, d'Afrique, etc, le spécialiste de l'esthétique souligne que le Bakku demeure une inspiration renvoyant à l'identité africaine, mais s'ouvrant également aux autres.

Il a cité cinq axes mis en exergue dans cette exposition, notamment la mémoire, les genèses, l'identité, les villes modernes, ainsi que le rapport entre l'art et l'architecture.

"Le Bakku est un concept général, où l'on parle de développement d'architecture en Afrique, avec de nouveaux paradigmes, mais surtout une orientation qui répond à nos besoins en termes d'architecture", a soutenu le président de l'Ordre des architectes du Sénégal (ODAS), Massamba Diop.

Le concept Bakku permet, d'après lui, de voir comment l'art aujourd'hui, ayant souvent été négligé à travers certains posés architecturaux, revient totalement grâce aux tableaux, aux sculptures, mais également à l'organisation des projets mis en place.

Raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, il faudrait avoir cette "architecture identitaire", répondant aux soucis des Africains, en vue d'avoir une architecture "bioclimatique".

"Le Bakku, c'est l'inspiration que nous avons mise en place, mais [qui] appartient à tout le monde, parce que tout le monde [le] faisait. Il fallait mettre un nom, et c'est le nom qu'on a mis", a, quant à lui, indiqué l'architecte sénégalais, Malick Mbow.

Il soutient que le concept "Bakku" est une "philosophie" et un "état d'esprit", tout en appelant les architectes à l'épouser.

L'artiste sculpteur Ousmane Guèye a, de son côté, souligné l'importance de faire en sorte que "l'architecture africaine aille au-delà de ce l'on veut".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.