Sénégal: Dictée Paul Gérin Lajoie - Ramatoulaye Diallo de Ziguinchor remporte la finale nationale

Diourbel — Ramatoulaye Diallo, élève de l'espace élémentaire excellence du groupe de l'Institut supérieur de management (ISM) de l'inspection d'académie de Ziguinchor, a remporté, samedi, la finale nationale de la 35e édition de la dictée Paul Gérin Lajoie (PGL), organisée cette année à Diourbel (centre).

une autre fille, Adama Seck de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye, et Mouhamed Élie Moufaoud, également de l'académie de Ziguinchor, ont occupé respectivement les deuxième et troisième places.

Les deux premières lauréates représenteront le Sénégal au Canada, lors du concours international de la dictée Paul Gérin Lajoie, qui vise à promouvoir la langue française auprès des jeunes.

La cérémonie s'est tenue en présence du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la représentante de la Déléguée du Québec au Sénégal et des inspecteurs d'académie.

Elle portait sur le thème : « Les technologies de l'information et de la communication et leur rôle dans les apprentissages ».

Cette activité illustre l'importance accordée par le ministère à la maîtrise de la langue et à la rigueur intellectuelle, deux piliers essentiels de l'éducation, a déclaré le gouverneur au nom du ministre de l'Éducation nationale.

Il a assuré que le ministère s'engage à faire du numérique un levier d'équité, invitant les apprenants à utiliser les outils numériques avec "responsabilité et discernement".

Louise Dia Kandé, représentant de la Fondation Paul Gérin Lajoie, a souligné que la dictée PGL contribue à l'apprentissage et à la maîtrise de la langue française, ajoutant qu'elle incarne également "une vision de l'éducation inclusive, durable et profondément humaine".

Parrain de cette édition, le professeur Lamine Guèye, recteur de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK), a exhorté les lauréats à persévérer dans l'excellence au service du Sénégal.

Revenant sur le thème de la finale, il a indiqué que le numérique constitue un "atout majeur" dans plusieurs secteurs, notamment la santé et l'éducation, le qualifiant d'incontournable.

La finale nationale de cette 35e édition de la dictée Paul Gérin Lajoie, organisée dans l'académie de Diourbel, a été couplée à la clôture de la Semaine nationale de l'école de base.