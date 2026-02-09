Sénégal: Louga - Nguidilé mise sur la gouvernance locale et l'emploi pour renforcer le développement communal (Maire)

Louga — Le maire de la commune de Nguidilé, dans le département de Louga, Abdou Khadre Djily Lô, a réaffirmé, vendredi, l'engagement de son équipe municipale en faveur d'une gouvernance locale transparente et participative, en vue de renforcer le développement de cette collectivité territoriale.

"Cette démarche incarne notre contrat de mandature, une gestion transparente où chaque citoyen devient acteur du développement local ", a-t-il déclaré, lors de l'ouverture des "72 Heures de la Gouvernance Locale et de la Redevabilité de la commune de Nguidilé", qui ont démarré par un forum sur l'emploi et l'employabilité des jeunes et des femmes.

S'exprimant devant les autorités administratives, territoriales et les populations, Abdou khadre Djily Lô a indiqué que cette initiative marque une étape importante des quatre années d'actions municipales, inscrites dans une logique de reddition des comptes et d'implication citoyenne dans la gestion des affaires de la commune.

Selon lui, la gouvernance locale et la redevabilité constituent "le socle de la confiance démocratique, permettant à chaque citoyen de devenir un acteur du développement de la commune".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que ces 72 heures visent avant tout à "faire émerger des solutions concrètes" aux défis économiques et sociaux auxquels Nguidilé est confrontée.

Le maire a insisté sur la nécessité de bâtir une souveraineté économique et alimentaire locale, à travers la valorisation des ressources du terroir, des infrastructures existantes et l'intégration de l'innovation numérique.

Il a également souligné la volonté de faire de Nguidilé "un pôle d'attraction et d'innovation, en plaçant les jeunes, les femmes et la diaspora au coeur des politiques communales".

Le forum sur l'emploi et l'employabilité des jeunes et des femmes, lancé à l'ouverture de l'événement, a été présenté comme un levier d'autonomie économique, destiné notamment aux jeunes et aux femmes, à travers l'exploration des mécanismes de création d'entreprise et des opportunités de financement.

Présidant la cérémonie, le sous-préfet de l'arrondissement de Mbédiène, Amadou Sarr, a salué une initiative qu'il a qualifiée d'exemplaire, soulignant qu'elle renforce la transparence, le dialogue et la confiance entre les élus locaux et les populations.

Il a réaffirmé le soutien de l'État aux collectivités territoriales engagées dans une gouvernance participative et un développement inclusif.