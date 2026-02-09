Sénégal: Thiès a accueilli le trophée de la Coupe d'Afrique des nations

La ville de Thiès a accueilli, samedi, le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025), remportée le 18 janvier par l'équipe nationale de football à Rabat, au Maroc, dans le cadre de la caravane nationale intitulée "Dello njukel" et dirigée par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall.

"Nous sommes très honorés d'être dans cette ville qui a tant contribué à la réussite de nos Lions pendant cette CAN", a dit le président de la FSF.

Il a saisi l'occasion pour féliciter le président de la ligue de football de Thiès qui, selon lui, "a été au coeur du dispositif qui a mené vers la victoire de l'équipe nationale".

Les autorités étatiques ont demandé à ce que "le trophée soit partout au Sénégal", afin que toutes les populations le voient, a informé M. Fall, notant que la caravane s'était rendue, jeudi, à la Maison d'arrêt et correction de Rebeuss, dans la capitale sénégalaise, où ses membres ont trouvé "des soutiens extraordinaires".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la FSF a remercié toute la ville de Thiès, tout en sollicitant des prières, afin que, après le trophée de la CAN, la coupe du monde arrive au Sénégal.

"Avec cette équipe nationale, nous ne nous fixons aucune limite. Avec le potentiel que nous avons, nous savons que tout est possible", a-t-il dit.

"Je pense que ce n'est pas seulement un trophée que nous avons ici, mais ce sont l'ensemble des valeurs incarnées par les joueurs de l'équipe nationale qu'il faut voir derrière", a, pour sa part, lancé l'adjoint au gouverneur, chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang.

"Il est important que nous soyons unis, derrière le drapeau national, parce que c'est dans l'unité que l'équipe peut nous amener même la coupe du monde".

Après l'étape de Thiès, la caravane a rallié Tivaouane, avant d'aller passer la nuit à Louga.