Niger: Une frappe de drone militaire tue 17 civils

communiqué de presse

Nairobi — Les autorités devraient enquêter sur les attaques indiscriminées dans la région de Tillabéri et indemniser les victimes et les familles

Une frappe apparemment exécutée par un drone militaire nigérien a tué au moins 17 civils, dont quatre enfants, et en a blessé au moins 13 autres sur un marché bondé à l'ouest du Niger le 6 janvier 2026, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Cette frappe, qui a également tué trois combattants islamistes, a violé le droit de la guerre, qui interdit les attaques indiscriminées, et pourrait constituer un crime de guerre.

L'attaque a eu lieu dans le village de Kokoloko, dans la région de Tillabéri, à environ 120 kilomètres à l'ouest de Niamey, la capitale, et à moins de trois kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Les habitants ont raconté que l'État islamique au Sahel (EIS), un groupe armé islamiste, est actif à Kokoloko et dans les environs depuis plusieurs années. Des groupes armés islamistes mènent des attaques contre les militaires et les civils au Niger depuis 2019.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'attaque militaire au Niger qui a tué trois combattants islamistes a également tué et blessé un grand nombre de civils sur un marché en violation du droit de la guerre », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Les autorités nigériennes devraient garantir une enquête transparente et impartiale sur cette attaque, poursuivre de manière appropriée les responsables et indemniser de façon adéquate les victimes et leurs familles. »

Human Rights Watch a mené des entretiens avec 15 personnes par téléphone, dont six témoins et neuf membres d'organisations non gouvernementales nationales et internationales, journalistes et habitants de la zone de Kokoloko. Human Rights Watch a également analysé et géolocalisé trois vidéos mises en ligne montrant les conséquences de l'attaque, ainsi que des images satellites du lieu de la frappe.

La junte militaire nigérienne, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en juillet 2023, n'a fait aucun commentaire public à la suite de la frappe de drone. Human Rights Watch a envoyé une lettre au cabinet de la junte pour lui communiquer ses conclusions et demander des réponses à des questions précises. Human Rights Watch n'a pas reçu de réponse.

Des témoins ont déclaré qu'entre 10 et 13 heures le 6 janvier, ils ont vu un drone survoler Kokoloko à deux reprises, puis larguer une munition sur le village vers 13 h 30, alors que des centaines de personnes étaient présentes au marché.

« J'ai vu le drone de couleur blanche qui volait, puis j'ai entendu quelque chose comme un sifflement avant une forte explosion », a raconté un marchand de 36 ans qui a échappé de peu à des blessures. « Le marché a été touché, et il était bondé de femmes et d'enfants, de femmes qui vendent du riz cuit, de la soupe à la viande et d'autres aliments ; leurs enfants étaient là, ainsi que de nombreux marchands. »

Les témoins ont également expliqué qu'au moment de la frappe, trois combattants de l'EIS, sans armes et habillés en civil avec des turbans, étaient au marché, tandis que trois autres se trouvaient dans le village. « Ce jour-là, vers 9 h du matin, j'ai vu six combattants de l'EIS, armés de Kalachnikovs [fusils d'assaut] et d'une mitrailleuse, arriver au village et trois d'entre eux se sont rendus au marché », a décrit le marchand. « Les combattants de l'EIS font leurs courses dans tous les marchés de la région, ils font leurs achats et ils s'en vont. »

Des habitants ont raconté que de nombreux corps avaient été déchiquetés et brûlés. « J'ai compté 17 corps, principalement des femmes et des enfants », a indiqué un chef religieux, âgé de 67 ans, qui est retourné au marché vers 18 h ce jour-là. « Les corps étaient carbonisés, ce qui a rendu l'identification très difficile. » D'après les témoignages, les combattants de l'EIS ont aidé les habitants à récupérer les corps, qui ont été enterrés dans le cimetière du village. « Nous avons mis les femmes et les enfants ensemble, dans une fosse commune, et les hommes dans une autre fosse », a expliqué un homme.

Les trois vidéos montrent de la terre calcinée et des dégâts importants aux étals du marché causés par le feu, certains d'entre eux étant encore en train de brûler. Les données de détection des incendies fournies par le système FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA ont recensé des incendies actifs à Kokoloko le 6 janvier à 13 h 31, heure locale. Les images satellites à basse résolution du 7 janvier montrent de nouvelles traces de feux à Kokoloko qui n'apparaissaient pas sur les images du matin précédent.

Les images satellites à haute résolution du 20 janvier montrent des zones brûlées dans différents endroits du village le long de la route principale. Des témoins ont raconté que la munition larguée par le drone a provoqué l'incendie, qui a été renforcé par du carburant présent au marché et par les étals en bois, favorisant la propagation rapide des flammes.

Human Rights Watch n'a pas été en mesure d'identifier le drone ou la munition utilisés. Depuis 2022, l'armée nigérienne aurait acquis divers types de drones de fabrication turque, notamment Bayraktar TB-2, Karayel-SU et Aksungur UCAV. Ces drones peuvent être munis de capteurs qui permettent une surveillance active avec des retransmissions vidéo en direct et être équipés de munitions guidées.

Des vidéos du site publiées sur Internet et examinées par Human Rights Watch font état de dégâts importants aux structures causés par le feu qui auraient pu être provoqués par des explosifs puissants. Des témoins ont rapporté que les blessés présentaient un éventail de blessures, notamment des brûlures et des blessures dues à des fragments de munitions.

À la suite de la frappe, la quasi-totalité des 1 200 habitants de Kokoloko ont fui vers des villages voisins ou ont franchi la frontière vers le Mali. « J'ai passé la première nuit dans un village proche avec mes enfants », a raconté une femme qui a perdu sa cousine, âgée de 50 ans, et son neveu, âgé de 5 ans, dans la frappe. « Ensuite, nous avons traversé la frontière vers le Mali avec presque rien. »

Human Rights Watch a obtenu une liste établie par des habitants avec les noms des 17 civils tués et des 13 blessés. Les personnes tuées incluaient 11 femmes âgées de 29 à 50 ans, 2 hommes âgés de 32 et 55 ans et 4 enfants âgés de 5 à 10 ans. Les personnes blessées incluaient 4 femmes âgées de 28 à 45 ans, 7 hommes âgés de 23 à 62 ans et 2 enfants âgés de 14 et 15 ans.

Des témoins ont indiqué que les habitants ont trouvé les corps des trois combattants et que l'EIS s'est occupé de leur enterrement.

En vertu du droit international humanitaire, également appelé droit de la guerre, les parties à un conflit armé doivent faire la distinction à tout moment entre les combattants et les civils, et ne jamais cibler les civils. Les attaques qui utilisent un moyen ou une méthode de combat dont les effets ne peuvent pas être limités, comme demandé par le droit de la guerre, et qui frappent donc des objectifs militaires et des civils sans distinction, sont des attaques indiscriminées illégales. Même si plusieurs combattants islamistes étaient présents, la frappe de drone sur le marché bondé de Kokoloko avec au moins une arme explosive constitue une attaque indiscriminée. Si ceux qui ont ordonné ou exécuté la frappe l'ont fait avec une intention criminelle, c'est-à-dire délibérément ou imprudemment, ils se rendent coupables de crimes de guerre.

Selon l'organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), en 2025, la région de Tillabéri a enregistré le « plus grand nombre de victimes causées par des attaques contre des civils » dans le centre du Sahel, ces attaques étant menées par l'EIS, par l'armée nigérienne et par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin, JNIM), groupe armé lié à Al-Qaïda.

En septembre 2025, les médias ont fait état de frappes aériennes de l'armée nigérienne qui ont touché une marché hebdomadaire dans le village d'Injar, dans la région de Tillabéri, tuant plus de 30 civils dans une attaque contre des combattants présumés. En janvier 2024, des médias avaient signalé que des frappes de drones militaires nigériens contre des groupes armés islamistes avaient tué plusieurs civils dans le village de Tiawa, aussi situé dans la région de Tillabéri.

« Les gouvernements étrangers soutenant l'armée nigérienne devraient faire pression sur les autorités pour les inciter à adopter des mesures visant à éviter tout préjudice aux populations locales », a conclu Ilaria Allegrozzi. « Le gouvernement se doit de fournir des services aux personnes touchées pour les aider à se rétablir des blessures et des traumatismes subis, ainsi que de verser une indemnisation adéquate aux victimes et à leurs familles. »