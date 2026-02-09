Soudan: Al-Burhan visite la région Abu Haraz, salue le soutien de la population aux Forces Armées

8 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, s'est rendu Samedi dans la région Abu Haraz, État de Gezira, où Il a été accueilli par le Cheikh Abdel Rahman Cheikh Al-Naji, successeur du Cheikh Dafalla Al-Masouban.

Le Lieutenant-Général Al-Burhan a dit que la région Abu Haraz restait toujours un lieu de solidarité, de compassion et de savoir.

Il a salué le rôle des Kadiria pour la diffusion des sciences religieuses et du soufisme au sein de la société, soulignant la position ferme par Cheikh Abdelrahman Cheikh Al-Naji envers son peuple et le soutien qui lui a été apporté tout au long de la guerre.

Il a souligné la nécessité de l'unité et de la solidarité entre les habitants de Gezira afin que l'État redevienne vert comme il l'était auparavant, en indiquant que le projet de Gezira était la principale source de revenus du pays, en affirmant l'intérêt de l'État pour les agriculteurs et à les autonomiser par tous les moyens disponibles pour relancer la production.

