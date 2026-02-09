Togo: Raccordements sauvages - Fin de la récréation

8 Février 2026
Togonews (Lomé)

Les pouvoirs publics ont adopté de nouvelles dispositions légales destinées à mettre fin aux raccordements anarchiques au réseau électrique.

Désormais, les installations sont soumises à un cadre réglementaire strict, notamment en ce qui concerne le contrôle technique préalable à toute mise sous tension. Les autorités en charge de l'énergie définissent clairement les normes de sécurité à respecter ainsi que les procédures de vérification obligatoires avant tout raccordement au réseau électrique.

Selon ces nouvelles mesures, seuls les installateurs professionnels et les organismes de contrôle agréés par les services publics sont autorisés à réaliser des raccordements.

Les branchements anarchiques sont souvent à l'origine d'incendies, de pannes répétées et d'autres incidents graves.

Ils sont aussi un manque à gagner pour la compagnie d'électricité.

