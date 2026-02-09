Cote d'Ivoire: Super Prix Ebony 2025/Portrait - Fatou Sylla, la consécration d'un journalisme de sens

Le Super Prix Ebony 2025 couronne Fatou Sylla, journaliste au service Société de Fraternité Matin, où elle officie depuis bientôt cinq ans.

Le jury a salué une professionnelle rigoureuse et engagée, dont les enquêtes sociales et la couverture d'événements marquent la presse ivoirienne par leur précision et leur sensibilité.

Déjà nominée pour le Prix Ebony en 2022 et 2023, sans remporter le trophée, elle ne s'est jamais découragée : cette année, elle décroche enfin le grand prix, récompensant quatorze années de travail acharné sur le terrain.

Née à Diawala, Fatou Sylla débute sa formation en journalisme à l'Université de l'Atlantique, après un BTS en communication d'entreprise.

Elle effectue ses premières expériences à L'Inter comme stagiaire, avant de rejoindre Nord-Sud Quotidien où elle affine son écriture et apprend la rigueur de l'enquête sur le terrain.

Elle y reste sept ans, couvrant des sujets variés allant de la société à l'économie locale, et développe une expertise reconnue dans la couverture de dossiers complexes.

En 2018, elle intègre Pro-Immo, le magazine de la chambre des aménageurs urbains, et contribue également à L'Avenir en 2021 avant de rejoindre Fraternité Matin.

Depuis son arrivée, elle se distingue par des enquêtes sur la santé publique, la gouvernance et l'accès à l'information, privilégiant toujours la précision, la vérification des faits et la restitution équilibrée des réalités sociales.

Son parcours a été jalonné de distinctions, dont le prix MSD du meilleur journaliste scientifique, le prix N'Golo Coulibaly pour la bonne gouvernance et les Awards de la santé, récompensant la qualité et l'impact de ses enquêtes.

Avec le Super Prix Ebony 2025, Fatou Sylla confirme sa place parmi les journalistes les plus rigoureux et influents de Côte d'Ivoire, consacrant une carrière construite autour d'un engagement professionnel sans faille.