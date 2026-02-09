Madagascar: Investissement - Un projet industriel de plus de 10 milliards de dollars lancé

Plus de 10 milliards de dollars d'investissements, jusqu'à cent mille emplois attendus et la promesse d'une nouvelle ville industrielle.

Sur la table, les chiffres donnent le vertige : plus de 10 milliards de dollars d'investissements, jusqu'à cent mille emplois et des exportations estimées à 15 milliards de dollars par an. Mais derrière ces montants, les autorités parlent avant tout d'un tournant. Le 6 février , au Palais d'État d'Ambohitsorohitra, Madagascar a officiellement enclenché l'un de ses plus ambitieux projets industriels en signant un protocole d'accord avec le groupe chinois Eternal Tsingshan Holdings.

« Ce projet n'est pas une simple usine de plus. C'est une transformation structurelle de notre économie », confie une source gouvernementale impliquée dans les négociations. L'objectif affiché est clair : passer d'une économie centrée sur l'exportation de matières premières à une économie de transformation, créatrice de valeur et d'emplois durables.

Le partenariat prévoit la mise en place d'un complexe industriel moderne, fondé sur un modèle intégré combinant ressources naturelles, infrastructures et chaîne de production complète. À terme, l'État table sur des recettes fiscales annuelles comprises entre 500 millions et 1 milliard de dollars. « Ce sont des ressources qui permettront d'investir davantage dans l'éducation, la santé et les infrastructures », souligne un responsable du ministère de l'Économie.

Un comité de pilotage stratégique a été créé pour suivre le projet, associant la présidence, le gouvernement et les représentants de Tsingshan. « Nous voulons un suivi rigoureux et transparent. L'enjeu est trop important pour improviser », insiste un membre du comité.

Parc industriel et nouvelle ville en gestation

Concrètement, la première phase du projet couvrira 5 000 hectares et environ 10 kilomètres de littoral. Ports industriels, aéroport, routes modernes, réseaux électriques, logements, écoles et centres de santé sont prévus. « L'idée est de bâtir une véritable ville industrielle, où production, vie sociale et respect de l'environnement coexistent», explique un technicien du projet.

Eternal Tsingshan Holdings n'est pas un inconnu sur la scène industrielle mondiale. Le groupe chinois est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs mondiaux d'acier inoxydable et de nickel, deux matières stratégiques pour l'industrie et les technologies de demain, notamment les batteries et les véhicules électriques. Il appliquera à Madagascar son modèle de parc industriel vert, déjà expérimenté en Indonésie ou au Zimbabwe. En 2023, le groupe a produit plus de 16 millions de tonnes d'acier inoxydable et plus d'un million de tonnes de nickel, des volumes qui en font un acteur influençant directement les marchés mondiaux.

Pour les autorités, l'impact humain est central. « Chaque emploi créé, direct ou indirect, c'est une famille qui gagne en stabilité », affirme un responsable local. Le projet pourrait générer entre 50 000 et 100 000 emplois, une perspective rare à cette échelle dans le pays. Présent sur plusieurs continents, Tsingshan est un poids lourd mondial de l'industrie métallurgique.