Sénégal: Dakar accueille le congrès international et des Expositions de l'AAEA, en février 2028 (Officiel)

Dakar — Le Sénégal accueillera, en février 2028, le congrès international et les expositions de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA), a-t-on appris du ministère en charge de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Le document transmis à l'APS précise que la candidature sénégalaise a été officiellement soumise en novembre 2024, traduisant la volonté des autorités, à travers la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), d'abriter la 24e édition de cette rencontre continentale majeure, après celle organisée à Dakar en 1994.

"Le Sénégal abritera le congrès international et des Expositions de l'association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) en février 2028. C'est la décision du Comité de direction de cette organisation continentale", indique la même source.

Elle ajoute que la décision a été entérinée par l'assemblée générale de cette instance, organisée dans l'après-midi du samedi à Yaoundé, au Cameroun, où s'ouvre, lundi, le 23ème Congrès international et Exposition de l'AAEA.

Des décideurs, experts, opérateurs, secteur privé, jeunes professionnels et partenaires stratégiques prennent part à cette rencontre internationale prévue dans la capitale camerounaise.

"Le congrès est l'évènement phare de l'agenda de l'AAEA. Il se tient tous les deux ans. Doublé d'une exposition internationale, le congrès permet aux sociétés d'eau, aux partenaires techniques et financiers, aux fournisseurs de matériel et services de formuler des solutions techniques et de nouer des relations", souligne le texte.

L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA) est une organisation professionnelle d'acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement qui a vu le jour en février 1980 à Abidjan, pour répondre aux "défis des secteurs de l'eau et de l'assainissement en Afrique".

Sa vision se veut celle d'un "monde où chacun a un accès durable à une eau de qualité et à un service d'assainissement adéquat", indique-t-on.