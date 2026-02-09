Ile Maurice: L'Indécision aussi rend responsable !

La Financial Crimes Commission (FCC) aurait-elle pu mieux faire ? Le sentiment public général, qui se dégage à la lecture des journaux depuis décembre 2024, est qu'on s'agite beaucoup, mais qu'il manque des résultats concrets.

Est-ce un sentiment justifié ? D'un côté, les journaux affichent de nombreuses arrestations, des gels massifs de comptes en banque, des saisies d'au moins 27 véhicules (dont les fameux Raptor...) et de six speedboats ou bateaux de plaisance, des interdictions de voyager (dont la dernière a été réaffirmée à l'encontre de Sanjiv Ramdanee de Maradiva), mais avec, à l'autre bout de la chaîne, relativement peu de cas suffisamment ficelés pour nos cours de justice. Le public, qui a soif d'un retour de probité, grince. Il perdra totalement foi si les procès et les punitions ne suivent pas dans un délai raisonnable...

D'abord, un constat.

Si le site web d'une organisation est le reflet de sa maîtrise de ce dont il s'occupe, celui de la FCC et son premier bulletin méritent une note de 8 sur 10 ! Le site est propre, actualisé, rempli de faits et de chiffres et plutôt complet. C'est du travail bien fait qu'il ne faut pas négliger, car il engendre de la confiance chez le citoyen et la confiance, comme on le sait, est l'ingrédient vital qui rassurera le citoyen consciencieux et tout lanceur d'alerte éventuel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ceci dit, les cycles de l'actualité étant devenus beaucoup plus courts, on a tendance à ne se souvenir que des dossiers les plus récents. Ravatomanga, bien sûr, à cause des sommes massives engagées (Rs 7,3 milliards gelées) et du fait qu'il s'agit d'un étranger.

Silver Bank, réanimée cette semaine, puisqu'une cour commerciale à Londres vient de condamner le sieur Gupta dans la fraude de nickel de $ 500 millions qu'il avait commise face à Trafigura, utilisant, entre autres, des lettres de crédit de la Silver Bank en janvier 2023. La dernière saisie de biens chez quelqu'un suspecté de trafic de drogue, en l'occurrence, Jean Lino Albert, est encore dans la rétine.

Mais on a tendance à oublier les dossiers qui n'ont pas fait l'actualité récente. Les dossiers de la MIC, par exemple, dont l'acquisition de l'hôtel Ambre pour Rs 2,4 milliards ; les Rs 25 milliards injectées dans AHL sous contrainte et considérées comme largement surévaluées pour aider le Consolidated Fund du gouvernement ; Menlo Park (Rs 45 millions) ; Best Construct (Rs 180 millions) - déjà en faillite ; N Gopee Co Ltd (550 millions) ; et Maradiva (Rs 1 milliard).

Le dossier CWA, notamment pour les tuyaux remplacés, on n'en parle plus. Les fonds détournés pour le Reward Money de la police ou le Ponzi de Sunkai, non plus. Le contrat pétrolier de la STC avec Mercantile & Maritime Group est dans les limbes. Les toxic loans de la SBM, dont ceux à Maradiva, sont entrés dans la discrétion monastique la plus totale...

C'est, en fin de compte, le Bulletin de la FCC lui-même, qui indique le déphasage entre les chiffres qui font la une des journaux, c.-à-d. les interpellations, arrestations et saisies d'une part ; et les résultats probants de condamnations de l'autre. Les montants engagés dans les investigations courantes à décembre 2025 se montent à Rs 32 milliards (page 1) ou Rs 20 milliards (page 2).

(Pourquoi la différence ?), mais, à ce stade, seuls 115 cas pour... Rs 355 millions sont devant les juges ! Sur 1 595 investigations initiées, 733 font encore l'objet d'enquêtes actives mais seuls... 123 cas ont été suffisamment ficelés pour être canalisés vers le Directeur des poursuites publiques (DPP).

Je n'ai aucun doute que les enquêtes sont souvent compliquées et qu'elles prennent évidemment du temps, en corrélation de cette complexité. Ces enquêtes ne peuvent se dénouer aussi facilement qu'un cas de CSI sur Netflix ! Cependant, la FCC a d'elle-même créé de sacrées attentes et ne se rendra service qu'en concrétisant au plus vite. Au moins certains dossiers.

Prenons le cas de la Silver Bank qui a été mise aux arrêts depuis février 2024. C'était il y a déjà deux ans ! Je ne sais pas si ça vaudra la peine de poursuivre Prateek Gupta, désormais citoyen dominicain, au vu de l'envergure de sa condamnation personnelle récente à $ 500 m, plus des dommages et intérêts qui restent à être précisés.

Nous n'avons pas les moyens de Trafigura et ils sont passés avant nous... Mais peut-être que l'épouse Gupta (qui possède 75% des actions de la Silver Bank) présente un recours plus prometteur, si son mari lui fait toujours confiance pour planquer ses actifs ? Il ne faut pas traîner et il faut employer des avocats internationaux solides, si notre dossier contre elle tient la route... D'autre part, le recours local est possible et vital.

Il y a bien des individus qui ont recommandé le couple Gupta à la Banque de Maurice (BoM) pour le take-over de Banyan Tree Bank en 2021, non ? De QUI s'agit-il ? Il y a bien des personnes qui auront recommandé (exigé ?) à des fonds étatiques et autres de déposer/renouveler leur épargne à la Silver Bank, pourrait-on croire ? QUI sont-ils ? N'ignorons pas non plus les employés de cette banque qui auront actionné et sanctionné des transactions illégales, faisant passer les besoins des propriétaires avant la bonne gouvernance bancaire !

Il y a bien eu aussi des préposés de la banque centrale pour réagir quand Foxton J. obtenait un freezing order mondial contre Prateek Gupta en février 2023, n'est-ce pas ? Puisqu'un communiqué de la BoM nous assurait alors que «all legal and prudential norms are satisfied» à la Silver Bank et que la BoM «... is closely monitoring the situation» (*). Ce qui n'était, d'évidence, ni vrai, ni suffisant puisque Prateek Gupta obtenait, selon la conférence de presse du Gouverneur Rama Sithanen, le 7 décembre 2024, «la majorité des prêts et avances» de la Silver Bank, alors qu'il était pourtant un related party strictement interdit!

La Silver Bank perdait finalement sa licence bancaire en février 2024 seulement. Pourquoi ? Au Parlement, on évoquait systématiquement la clause de confidentialité 26 de la Bank of Mauritius Act pour éviter de répondre aux questions embarrassantes sur la Silver Bank. Résultat ? Plus de Rs 8 milliards de pertes ...

Et quelle clause de confidentialité vat-on maintenant évoquer ? N'est-il pas enfin temps de révéler, en transparence totale, les horribles vérités de la Silver Bank et de poursuivre ceux qui sont responsables de la débâcle ?

Car, plus ça va être discret et traîner, plus grandes seront les chances que l'on oublie les vrais responsables passés et que le blâme finisse sur les épaules de ceux qui traînent la savate et prolongent le manque de transparence, offrant ainsi une couverture imméritée aux véritables coupables, grâce à leurs valses-hésitations !

START. Pas grand monde ne semble s'en soucier. Et pourtant, ce traité russo-américain, dont la dernière mouture a été signée en 2010, est arrivé à expiration jeudi dernier. Joe Biden avait été d'accord d'étendre START pour cinq ans, mais l'invasion inattendue de l'Ukraine en février 2022 explosa toute tentative de dialogue. Trump, questionné sur le sujet - entre Epstein et les tariffs - trouvait que c'était «une bonne idée», mais rien ne se concrétisa. Trump ne répondit même pas à l'offre de prolongation d'un an de Poutine !

Il est vrai que la planète a connu pire : les États-Unis déployaient 31 255 têtes nucléaires en 1967 ; la Russie les rattrapant et les dépassant avec 40 159 en 1986. Ainsi l'expression «course aux armements»... Gorbatchev et Reagan qualifiaient enfin cette situation d'absurde et arrivé en 2010, les arsenaux étaient réduits à environ 5 200 têtes chacun. Des réductions additionnelles mèneront aux 1 700 têtes déployées ces jours-ci (avec 1 930 en réserve chez les Américains et 2 591 chez les Russes !).

Trump souhaite voir la Chine (600 têtes nucléaires) rejoindre le traité, mais la Chine fait la sourde oreille, préférant sans doute attendre d'avoir agrandi son arsenal ? Dans un monde rendu très instable, la raison suggère l'absolue nécessité de la non-prolifération (on s'est déjà tapé la Corée du Nord et l'Iran ayatollesque serait vraiment de trop !), mais aussi de continuer à réduire les arsenaux.

Si les Russes et les Américains peuvent réduire leurs arsenaux à, mettons, 1 000 têtes nucléaires en tout, peut être pourraient-ils convaincre la Chine à les rejoindre à ce niveau, avant de TOUT faire disparaître à terme - Corée, Inde, Pakistan, Israël, Grande-Bretagne, France inclus ?

Mon petit-fils de neuf ans, ayant compris ce qu'est une bombe nucléaire, me demandait l'autre jour s'il faudrait, avec son zip line, lui construire un bunker «au cas où». C'est cela le monde que nous allons leur léguer ?