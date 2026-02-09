Ethiopie: Addis-Abeba redessine ses berges et ses corridors pour dynamiser le tourisme sportif et événementiel.

Addis-Abeba — Les projets ambitieux d'aménagement des corridors urbains et de réhabilitation des berges à Addis-Abeba s'affirment désormais comme des leviers majeurs du développement du tourisme sportif et du tourisme de congrès, attirant un intérêt croissant à l'échelle nationale et internationale.

Selon les autorités municipales et les professionnels du secteur, ces initiatives ont profondément transformé les espaces publics de la capitale, modernisé les infrastructures urbaines et renforcé l'attractivité d'Addis-Abeba en tant que destination privilégiée pour les compétitions sportives et les grands rassemblements internationaux.

Ces projets s'inscrivent dans la vision globale de l'Éthiopie visant à positionner Addis-Abeba comme un centre diplomatique, économique et touristique moderne, tout en améliorant durablement le cadre de vie des habitants.

La Commission du tourisme de la ville souligne que la réhabilitation des berges fluviales et la création d'espaces verts accessibles ont favorisé l'essor du tourisme sportif, en particulier le cyclisme et les modes de transport non motorisés. Cette dynamique a été mise en lumière lors d'un récent festival du vélo organisé au parc Arada sous le thème « Le vélo à Addis ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Binyam Taye, commissaire adjoint à la Commission du tourisme, a rappelé que le tourisme constitue aujourd'hui l'un des piliers majeurs de l'économie mondiale, contribuant à la création d'emplois, à la stimulation du commerce et à l'attraction d'investissements.

Il a précisé que l'aménagement des corridors et la réhabilitation des berges ont considérablement renforcé la capacité de la ville à accueillir des événements sportifs continentaux et internationaux.

De son côté, Asmerom Berhane, directeur adjoint du Bureau des transports de l'administration municipale, a indiqué que ces projets ont amélioré la mobilité urbaine tout en préservant l'environnement naturel, créant ainsi un cadre favorable à la pratique du vélo et à l'intégration durable des transports non motorisés.

Les participants au festival ont également salué les retombées positives des initiatives.

Salamwit Endale, jeune participante, a estimé que l'événement illustre le potentiel croissant d'Addis-Abeba dans le domaine du tourisme sportif, tandis qu'Alemayehu Barasso a souligné que les nouveaux aménagements rendent le cyclisme plus accessible, agréable et bénéfique pour la santé.

Parallèlement, le tourisme d'affaires connaît une croissance soutenue grâce au Centre international de congrès d'Addis-Abeba.

Selon son directeur adjoint, Kirubel Kefyalew, l'établissement a accueilli plus de 73 conférences, expositions et événements internationaux depuis son ouverture, renforçant la capacité de la ville à organiser des rencontres de grande envergure, dont le Sommet africain sur le climat.

Implanté sur un site de 40 hectares, le centre dispose de vastes halls, de salles de réunion modernes et d'infrastructures diversifiées répondant aux standards internationaux.

Les responsables soulignent également son rôle dans la promotion de la culture éthiopienne et dans le soutien à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Les autorités municipales estiment que la synergie entre le développement des corridors, la réhabilitation des berges et les infrastructures de congrès modernes consolide progressivement la place d'Addis-Abeba parmi les principales capitales diplomatiques, commerciales et culturelles du continent africain.