Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 09 février 2026

revue de presse

50e Assemblées générales de la FANAF - A l'heure du choix

Abidjan (Côte d'Ivoire) accueille du 9 au 11 février 2026 la 50e édition des Assemblées générales de la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF). Un rendez-vous qui dépasse la dimension commémorative et sera surtout marqué par l'élection d'un nouveau président, dans un contexte de mutation accélérée du secteur de l'assurance sur le continent.

Cinquante ans après sa création, en 1976 ici en terre ivoirienne, la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF) tient, à partir de ce lundi 9 février 2026, à Abidjan (Côte d'Ivoire), son assemblée générale dans un environnement profondément transformé : montée des risques climatiques, pression accrue sur la rentabilité technique, exigences prudentielles plus strictes, arrivée d'acteurs digitaux et d'insurtechs, besoin croissant de couverture des économies africaines. (Source Lejecos)

En difficulté financière, la commission de la CEMAC suspend ses activités

Alors que sa trésorerie est exsangue, la Commission économique et monétaire d’Afrique centrale annonce la suspension temporaire de ses activités.

Les réunions administratives et les missions officielles non essentielles inscrites au budget 2026 sont concernées par cette cure d’austérité.

Le budget de l’institution régionale est principalement alimenté par la Taxe communautaire d’intégration. Problème : elle peine à être transmise à la Commission. Elle n’a reçu que la moitié de cette taxe l’année dernière. [Source Africanews]

L’Afrique du Sud retire ses 700 soldats de la mission de paix de l’ONU en RDC pour raison budgétaire

L’Afrique du Sud annonce retirer ses soldats de la Force de maintien de paix des Nations unies (Monusco) en République démocratique du Congo (RDC).

Dans son communiqué, la présidence précise que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le retrait de ses 700 soldats, à Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, le 12 janvier dernier, lors d’un échange téléphonique. Pretoria retire ses soldats pour des raisons essentiellement budgétaires. (Source PressAfrik)

Mali: Une société publique pour gérer les participations minières

Réuni le vendredi 6 février 2026 au Palais de Koulouba sous la présidence du chef de l’État, le Conseil des ministres a adopté, sur rapport du ministre de l’Économie et des Finances, les projets de texte portant création de la Société de Patrimoine minier du Mali, dénommée SOPAMIM S.A. La nouvelle entité est constituée sous la forme d’une société anonyme dont le capital est détenu à 100 % par l’État malien.

La création de la SOPAMIM intervient dans le cadre de l’application de la Loi n°2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali. Ce texte prévoit un renforcement de la participation de l’État dans le capital des sociétés minières, ainsi que la mise en place d’une société de patrimoine chargée de détenir et d’administrer ces participations pour le compte de la Nation. [Source Apanews]

Inondations au Maroc : L’alerte reste maximale face aux nouvelles menaces de pluies

Alors que le nord et le centre du Maroc subissent l’une des pires vagues d’inondations de la décennie, les derniers bulletins de la Direction générale de la météorologie (DGM) confirment une prolongation du mauvais temps. Entre sols saturés et nouvelles précipitations record, la menace de débordements majeurs reste critique pour les populations et les infrastructures.

La Direction générale de la météorologie (DGM) et les experts climatiques alertent sur l’arrivée d’une succession de perturbations actives. Cela va entraîner des précipitations fréquentes, mais aussi de vents forts et, selon les secteurs, de la neige sur les reliefs du Rif et de l’Atlas. Mais l’élément le plus inquiétant est la formation d’une « rivière atmosphérique » : un flux massif d’humidité venu de l’Atlantique dirigé droit vers le Royaume. [Source Afrik.com]

Banques africaines : Des perspectives globalement positives à l’horizon 2026, selon S&P Global Ratings

L’agence de notation S&P Global Ratings anticipe des perspectives globalement positives pour les banques africaines en 2026. Dans son rapport « Africa Banking Outlook 2026 », publié le 2 février, elle estime que des conditions économiques plus favorables soutiendront la croissance des prêts et permettront une stabilisation, voire une amélioration modérée, de la qualité des actifs bancaires sur le continent.

Cette analyse optimiste se fonde principalement sur l’amélioration attendue de la capacité des ménages à servir leurs dettes. Ce phénomène devrait découler d’un double contexte de baisse de l’inflation et des taux d’intérêt dans plusieurs pays, libérant ainsi du revenu disponible.

L’agence table sur une croissance économique robuste en Égypte, au Maroc et au Nigeria, et une légère reprise en Afrique du Sud, portée par les réformes, les investissements en infrastructures et la consommation. La Tunisie fait figure d’exception, ses perspectives restant assombries par l’absence de réformes substantielles. [Source Africapresse]

Rajoelina en Eswatini - Le pouvoir dénonce une atteinte à la souveraineté

L'ancien président Andry Rajoelina a été reçu par le Roi d'Eswatini, le 6 février. Une rencontre qui a engendré une virulente réaction de la part des autorités malgaches.

Une « condamnation ferme ». C'est ce qu'affirme la présidence de la refondation de la République, dans un communiqué publié samedi, en réaction à « l'accueil officiel » d'Andry Rajoelina, ancien président de la République, par le Roi Mswati III, souverain du royaume d'Eswatini. (Source L’Express de Madagascar)

Sénégal: La police démantèle un réseau pédopornographique avec l'aide de la justice française

Un réseau pédopornographique impliquant des ressortissants sénégalais et un Français a été démantelé entre Dakar et Kaolack.

La police sénégalaise a interpellé 14 hommes, qui ont été déférés vendredi 6 février devant le parquet, à l'issue d'une enquête de plusieurs mois en collaboration avec la justice française. Les autorités précisent que l'affaire implique des mineurs et des transmissions volontaires du VIH et que l'enquête se poursuit.

L'enquête a été ouverte au Sénégal à la suite d'une commission rogatoire internationale, délivrée par la justice française après l'arrestation d'un homme en France, Pierre Robert originaire de Picardie en avril dernier pour pédopornographie. (Source RFI)

L’Algérie met fin à la convention aérienne avec les Émirats Arabes Unis de 2014

L’Algérie a officiellement lancé aujourd’hui la procédure de dénonciation de l’accord relatif aux services aériens avec les Émirats arabes unis. Cette décision, relayée par l’agence officielle APS, met fin à une coopération structurée depuis plus d’une décennie, marquant une volonté claire de redéfinir les équilibres du ciel algérien.

L’Algérie a choisi d’invoquer formellement l’article 22 de la convention signée à Abu Dhabi le 13 mai 2013, , ratifiée en Algérie par le décret présidentiel n° 14-380 du 30 décembre 2014, et publiée dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 04, 54ᵉ année, du 29 janvier 2015. Ce texte, qui avait intégré le droit national, établissait un cadre juridique précis pour l’exploitation des services aériens entre les deux pays et au-delà. (Source Algerie 360)

Niger: Une frappe de drone militaire tue 17 civils

Les autorités devraient enquêter sur les attaques indiscriminées dans la région de Tillabéri et indemniser les victimes et les familles

Une frappe apparemment exécutée par un drone militaire nigérien a tué au moins 17 civils, dont quatre enfants, et en a blessé au moins 13 autres sur un marché bondé à l'ouest du Niger le 6 janvier 2026, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Cette frappe, qui a également tué trois combattants islamistes, a violé le droit de la guerre, qui interdit les attaques indiscriminées, et pourrait constituer un crime de guerre. (Source Human Rights Watch)

