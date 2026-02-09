Afrique: Le Gabon affiche ses opportunités de développement pour l'émergence du continent

Une rencontre d'envergure a réuni plus de 300 décideurs économiques et institutionnels de 11 pays africains, marquant un nouveau jalon dans le développement des échanges économiques intra-africains. Elle s'inscrit dans le cadre de la 44e mission multisectorielle du Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa Bank organisée avec l'Union Gabonaise de Banque (UGB).

Présidée par Alexandre BARRO CHAMBRIER Le Vice-Président de la République du Gabon, les travaux étaient axés autour du thème « Gabon, terre d'opportunités », une problématique qui va en ligne droite avec la vision du Club Afrique Développement qui privilégie les échanges économiques favorisant le développement de partenariats intra-africains.

Le décor était ainsi planté, riche et diversifié. Les délégations d'entreprises et de représentants institutionnels venues du Cameroun, de la République du Congo, de Côte d'Ivoire, d'Egypte, du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, du Tchad et de la Tunisie ont été accompagnées des représentants des filiales du groupe Attijariwafa bank présentes dans chaque pays. M. Mohamed EL GHAZI, Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banque et M. Rachid EL BOUZIDI Directeur Général de CBAO Sénégal ont respectivement conduit les délégations de chefs d'entreprises de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Les autres délégations ont été encadrées par les équipes des différentes filiales du Groupe, à savoir : SCB Cameroun, Crédit du Congo, la Banque Internationale pour le Mali (BIM. S.A), Attijariwafa bank Maroc, Attijari bank Tchad et Attijari bank Tunisie

Un rapport circonstancié de ces rencontres de haute portée économiques fait état d'un Marché de l'Investissement en Afrique centrale, inauguré par S.E Monsieur le Vice-président de la République du Gabon, Initiative particulièrement appréciée par les participants qui ont pu accéder aux informations sur les opportunités d'investissements dans la zone CEMAC et approfondir les échanges avec les institutions.

La conférence autour du thème « Gabon, terre d'opportunités » a connu la participation d'éminentes personnalités. A l'instar de M. Ghislain MOANZA MBOMA, Directeur Général de l'ANPI (Agence Nationale de Promotion des Investissements) et qui a permis d'éclairer l'auditoire sur l'envergure des opportunités que présente le Gabon dans plusieurs secteurs clés.

Un panel de haut niveau autour des opportunités de Trade et d'Investissements ont mis en lumière les opportunités d'investissements pour les entreprises souhaitant rayonner à l'échelle continentale depuis le Gabon. Mme Myriam Guessous, Directrice de Domseeds-Les Domaines Agricoles a pour sa part partagé l'expérience de Domseeds dans le partenariat sud-sud. Plus de 200 rencontres d'affaires BtoB encadrées ont été réalisées par les entreprises participantes, dans des secteurs tels que l'Agrobusiness, le Bois, les Matériaux de Construction, les Energies et Mines.

La mission multisectorielle s'est clôturée par une visite de terrain à la Zone Economique Spéciale de Nkok (GEZ Nkok), un parc industriel de 1126 hectares reconnu mondialement pour son cluster bois et ses pratiques durables, suivie de la visite de la Baie des Rois, Zone d'Investissement Spécial située sur le front de mer. Ce projet urbain de 40 hectares, référencé à l'international, transforme le littoral en un espace moderne dédié au tourisme, aux affaires et aux loisirs, intégrant une Marina, une Corniche et des infrastructures botaniques.

Photo d'illustration: Inauguration du Marché de l'Investissement en Afrique Centrale par S.E M. le Vice-Président de la République du Gabon, M. Alexandre Barro Chambrier. À sa gauche, M. Mark Alexandre Doumba, Ministre de l'Économie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, à sa droite M. Larbi Allabouch, Directeur Général de l'UGB.