Sénégal: Numérique et équité territoriale - Un million de citoyens bientôt connectés gratuitement

À Kédougou, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé, samedi, le programme de connectivité universelle. L'objectif est d'offrir un accès gratuit à Internet à un million de Sénégalais.

Au milieu du lycée technique, Mamba Guirassy de Kédougou, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le visage joyeux, avance, la main tendue pour saluer hommes et femmes. Dans cet établissement, devant les acteurs locaux et territoriaux, il a procédé au lancement du projet de connectivité universelle. L'objectif, aux yeux du chef de l'État, est d'engager le Sénégal dans une ère de connectivité, mais aussi, à travers celle-ci, de favoriser l'ouverture de nouvelles opportunités pour les citoyens, quels que soient les lieux où ils se trouvent sur l'étendue du territoire national. « La connexion qui est apportée ici est une connexion gratuite pour les apprenants, et nous entendons apporter cette connexion à un million de Sénégalais qui ne paieront pas pour celle-ci », a souligné le président de la République.

À l'en croire, le programme sera déployé sur tout le territoire national afin de permettre aux citoyens de profiter des avantages du numérique et de l'accès à Internet, que ce soit pour l'éducation, l'enseignement à distance ou les opportunités économiques. « Lorsque nous nous sommes rendus à la Silicon Valley en septembre 2024, après avoir rencontré les ténors du numérique et effectué les visites nécessaires, j'ai instruit de veiller à ce que, dans les meilleurs délais, il n'y ait, sous aucun mètre carré de ce territoire, de zone blanche, c'est-à-dire une zone où le citoyen sénégalais est privé de connexion, non pas parce qu'il n'a pas les moyens de se la payer, mais parce que cette connexion n'est tout simplement pas disponible », a précisé le président de la République.

À ses yeux, c'est une manière de garantir l'accès à l'information et l'équité territoriale. « Quand vous octroyez à un citoyen le droit à une connexion, c'est également un droit à l'information. Au même titre que ceux qui sont dans les villes, ça doit être garanti dans les campagnes. Nous invitons les uns et les autres à s'engouffrer pleinement dans cette ère numérique, et c'est pour cette raison que nous avons lancé un plan ambitieux : le New Deal technologique », a expliqué le président de la République. Ce plan, dit-il, va contribuer à dynamiser de nombreux secteurs tels que l'agriculture, l'économie, la santé, etc.