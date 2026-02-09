Sénégal: CAN 2025/Le trophée en tournée nationale avec la 'Delloo Njukkel - Trophy Tour'

Du 7 au 15 février, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 entame une grande tournée nationale à travers le Sénégal. Baptisée "Delloo Njukkel - Trophy Tour", cette initiative vise à rapprocher le symbole du sacre continental des populations, en parcourant plusieurs régions du pays lors d'une première phase.

Une tournée pour célébrer l'unité et la passion

À travers cette caravane, les organisateurs entendent célébrer l'excellence, la passion et l'unité autour du football sénégalais. De ville en ville, le trophée ira à la rencontre des supporters, offrant aux populations l'occasion de communier autour d'un emblème fort du sport national.

Cette première phase se déroulera du 7 au 15 février et couvrira plusieurs régions stratégiques du territoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le calendrier détaillé de la phase 1

Selon le programme officiel, l'itinéraire s'établit comme suit :

7 février : Joal et Thiès

8 février : Saint-Louis et Matam

9 février : Tambacounda et Kédougou

10 février : Kolda et Sédhiou

11 février : Ziguinchor, Kaolack et Kaffrine

12 février : Mbacké, Fatick et Mbour

13 février : Rufisque, Keur Massar, Pikine et Guédiawaye

15 février : Diourbel et Louga

À chaque étape, le trophée sera présenté aux populations locales dans une ambiance festive, marquée par des moments de partage et de célébration. Dimanche, le trophée de la CAN était à Saint-Louis avant de fair cap vers Matam.

Une deuxième phase annoncée

Les organisateurs précisent qu'une deuxième phase de la tournée concernera les 25 autres départements du Sénégal. Les dates et modalités de cette prochaine étape seront communiquées ultérieurement.

Avec la "Delloo Njukkel - Trophy Tour", le trophée de la CAN 2025 quitte les vitrines officielles pour s'installer au coeur des territoires, dans une démarche de proximité et de communion nationale autour du football sénégalais.