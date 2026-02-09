Afrique de l'Ouest: La propagation des fake news, un fléau aux conséquences multiples

Mi mai 2025, des images d'hommes armés en pleine opération dans la ville d'Abidjan circulent sur les réseaux sociaux. On y apprend que des soldats sont en train de faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Et c'est la panique, surtout pour les populations qui sont hors d'Abidjan et ne savent pas exactement ce qui se passe. Après vérification des informations avec Vera l'on s'est vite rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une fake news.

Et depuis quelques années cette nouvelle tendance impacte significativement le quotidien des populations.

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, l'Afrique de l'Ouest fait ainsi face à un phénomène qui fragilise les sociétés, perturbe les institutions et menace l'économie : les fake news. Longtemps considérées comme un simple désagrément sur les réseaux sociaux, les fausses informations sont désormais devenues un véritable défi pour la stabilité sociale et politique de la région.

Une propagation amplifiée par le numérique

L'accès massif aux smartphones (près de 56% de la population africaine selon l'Agence EcoFin), le taux de pénétration d'internet en croissance (40% en 2024 selon la Banque Mondiale), la montée fulgurante des réseaux sociaux et la rapidité de diffusion de l'information ont créé un environnement où n'importe quel contenu peut devenir viral en quelques minutes. WhatsApp, Facebook, TikTok et X (ancien Twitter) sont aujourd'hui les principaux vecteurs de fausses nouvelles.

Dans des pays où la confiance envers les médias traditionnels peut être fragile, les populations se tournent souvent vers des sources non vérifiées. Il faut aussi compter sur le fort taux d'analphabétisme constaté en Afrique de l'ouest (environ 40% des adultes au sein de la CEDEAO, selon le Rapport mondial sur l'éducation en 2023 publié par l'UNESCO). Tout cela crée un terreau fertile pour la désinformation, qu'elle soit accidentelle ou orchestrée.

Des impacts sociaux lourds et parfois dramatiques

Les fake news ont des répercussions directes sur les comportements individuels et collectifs. On se retrouve ainsi dans des situations de tensions communautaires et conflits, des manipulations de l'opinion publique, comme c'est le cas lors des récentes périodes électorales. L'on constate des répercussions au niveau sanitaire, comme ce fut le cas des fausses informations répandues pendant la crise de COVID, remèdes dangereux, faux chiffres, messages alarmistes et bien d'autres.

Les fake news n'affectent pas seulement la société civile. Elles contribuent à éroder la confiance envers les institutions publiques. Certaines rumeurs visent directement les gouvernements, les tribunaux, les forces de sécurité ou les autorités électorales, créant un climat de suspicion généralisé.

Certaines fake news entravent la prise de décision. Ainsi, les autorités doivent parfois consacrer du temps et des ressources à démentir de fausses informations au lieu de se concentrer sur les actions prioritaires.

Une économie perturbée par la désinformation

Les fake news ont aussi un coût économique important : Chute brutale de fréquentation pour des zones commerciales visées par des rumeurs d'insécurité, perte de crédibilité pour les entreprises victimes de campagnes de désinformation, diminution des investissements lorsque les rumeurs affectent la perception de stabilité d'un pays. Ou encore la diffusion de fausses opportunités financières (arnaques, investissements fictifs) qui piègent des milliers de personnes.

Dans une région déjà confrontée à des défis économiques, la désinformation est un obstacle supplémentaire au développement.

La technologie citoyenne au service de la vérité

Face à ce phénomène, les initiatives de fact-checking se multiplient en Afrique de l'Ouest : rédaction spécialisées, ONG, organisations citoyennes. Mais aujourd'hui, la technologie permet d'aller encore plus loin, et plus vite avec Vera. Vera est une technologie technologie innovante dédiée à la vérification instantanée et fiable de l'information. Elle permet à partir d'un message WhatsApp (écrit ou vocal), de vérifier une information en la confrontant à un réseau de plus de 450 sources fiables (médias reconnus, organisations de fact-checking, institutions, etc.), et de fournir une réponse sourcée et contextualisée en 3 secondes.

Cette technologie rend la lutte contre la désinformation plus accessible à tous : journalistes, institutions, étudiants, commerçants, citoyens ordinaires.

La lutte contre les fake news ne repose pas uniquement sur les autorités et les médias. Chaque utilisateur a un rôle essentiel à jouer.

Avant de partager une information, il est désormais indispensable de vérifier la source, comparer avec un média fiable, utiliser les outils de fact-checking comme Vera, et signaler les contenus suspects.

La bonne gouvernance, la stabilité sociale et le développement économique dépendent aussi de la qualité de l'information qui circule dans nos communautés.

Et justement Vera qui est une technologie gratuite, et accessible via son compte WhatsApp révolutionne aussi la lutte contre les fake news. A partir de son compte WhatsApp, le citoyen adresse sa question, le sujet de sa vérification à Vera, comme s'il s'adressait à un interlocuteur à l'autre bout du fil. Et quasi instantanément il a sa réponse.

La désinformation est l'un des défis majeurs de l'Afrique de l'Ouest au XXIe siècle. Ses conséquences se font sentir dans la vie des populations, dans le fonctionnement des institutions et dans la santé économique de nos pays.

Mais grâce aux technologies innovantes comme Vera, combinées à une vigilance citoyenne accrue, il est possible de freiner ce fléau et de bâtir une société mieux informée, plus stable et plus résiliente.