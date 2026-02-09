Cote d'Ivoire: Vie associative et leadership jeune - La JCI Côte d'Ivoire dévoile les grandes articulations de son mandat 2026

Réunis en conférence, les membres de la JCI CI ont dévoilé les grandes lignes des activités qui structureront l'année 2026.

La Jeune Chambre Internationale de Côte d'Ivoire (Jci Ci) a organisé une conférence de presse le mercredi 4 février 2026 à son siège au Plateau, afin de présenter les enjeux et les principales activités qui marqueront son mandat 2026.

À cette occasion, Sylvère Silué, président exécutif 2026 de la Jci Ci, a annoncé deux activités majeures. La première concerne la rentrée solennelle de l'organisation, qui marque le départ « officiel » du mandat. Elle se tiendra du 13 au 14 février 2026 à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères et réunira, selon lui, les 70 clubs que compte la Jci Ci , répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette rentrée permettra, a-t-il expliqué, de présenter les grandes activités du mandat assorties de leur budget, l'équipe dirigeante qui l'accompagnera dans la conduite du mandat 2026, ainsi que les allocutions des officiels invités.

La deuxième activité majeure annoncée est la Conférence Afrique et Moyen-Orient (Camo), assimilée à la Coupe d'Afrique du leadership, qui revient en Côte d'Ivoire 17 ans après la précédente édition. Elle se tiendra du 17 au 23 mai 2026 à Abidjan. Sylvère Silué a rappelé que la Jeune Chambre Internationale est présente dans plus de 120 pays à travers le monde et que, pour son administration, le Bureau mondial a subdivisé le monde en plusieurs zones, dont la zone Afrique et Moyen-Orient à laquelle appartient la Côte d'Ivoire.

Chaque zone organise ainsi annuellement sa conférence. « Le processus d'attribution est assez rigoureux. L'activité est attribuée au pays organisateur trois ans avant sa tenue. Depuis le mandat 2024, nous savions déjà que nous devions organiser cette activité », a-t-il indiqué, ajoutant que la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire a également joué en faveur du pays.

Par ailleurs, le président exécutif a souligné que l'un des grands chantiers du mandat 2026 sera le renforcement du marketing et de la visibilité de la Jci Ci, qui revendique environ 6 000 membres en Côte d'Ivoire, dont 3 000 actifs. Il a également annoncé la mise en place d'un programme de dialogue et de discussion entre les membres, visant à « ramener la paix et la quiétude » au sein de l'organisation, qui a, selon lui, traversé une période de crise.

« La Jeune Chambre est une organisation dédiée aux jeunes de 18 à 40 ans. Aujourd'hui, le regard de la jeunesse sur notre organisation est assez satisfaisant. L'an dernier, nous avons installé plus de six nouvelles organisations et cette année, nous prévoyons d'en installer plus de quatre. Nous sommes conscients qu'il reste encore des efforts à faire pour améliorer notre notoriété auprès de cette cible, et c'est l'un des grands enjeux de ce mandat », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Gnamien Appla Carene, directrice du comité d'organisation CAMO 2026, a indiqué que l'événement réunira environ 8 000 participants venus de près de 40 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de certains pays européens. La conférence sera marquée par l'Académie du leadership, des assemblées générales et les programmes phares de la JCI, notamment le concours des entrepreneurs, les concours de débats et d'art oratoire ainsi que le programme Jip , visant à renforcer l'esprit entrepreneurial des membres. Un volet culturel et festif, avec la soirée ivoirienne et la soirée des nations, précédera le dîner gala et la cérémonie des Awards récompensant les meilleurs membres de la zone.