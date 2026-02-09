Afrique: Formation d'entrepreneurs - Le programme Challenge - Afrique célèbre 5 ans d'existence

Lancé en 2021, le programme Challenge + Afrique porté par HEC Paris et basé à Abidjan a célébré son 5e anniversaire. La célébration a eu lieu le jeudi 5 février à la Maison de l'Entreprise, au Plateau.

Il s'agit d'un programme qui vise à aider les entrepreneurs francophones porteurs de projets innovants et à fort potentiel de croissance aux principes économiques fondamentaux de l'entrepreneuriat, en les accompagnant tout au long du processus de développement.

Selon Alex John Alyee, directeur exécutif du bureau HEC Paris en Afrique centrale et de l'Ouest, ce programme n'est pas né d'un hasard, mais d'une conviction : « L'Afrique ne manque pas de talents. Elle a surtout besoin d'écosystèmes capables de révéler ses talents ». Pour lui, depuis cinq ans, ce programme n'a pas seulement accompagné des projets, il a aidé des femmes et des hommes à clarifier leurs visions, à structurer leurs projets, à se confronter au réel et à croire à nouveau en leur capacité de réussir.

« Ce programme a prouvé à tous que l'entrepreneuriat africain n'a pas besoin de compassion. Il a besoin de méthodes, de confiance et d'amis. Je remercie ceux qui étaient dans cette salle il y a cinq ans et qui aujourd'hui fêtent leur cinquième anniversaire avec nous », a-t-il déclaré.

Quant au professeur Étienne Krieger, fondateur du programme Challenge+ lancé en France en 1990, il a dit être marqué par le « dynamisme entrepreneurial, par la richesse et la bienveillance » du réseau HEC en Afrique. Pour lui, c'est un réseau « puissant, composé de personnes qui ont réussi et qui ont envie de donner ».

En termes de chiffres, il a annoncé que Challenge+ Afrique, c'est 117 porteurs de projets accompagnés, 6 promotions nées entre Abidjan et Dakar, 44 % de participation féminine, 90 % de certification et 4,5 de taux de satisfaction sur 5 en 2026. Il a ajouté que 93 % des bénéficiaires poursuivent l'entrepreneuriat après le programme, contribuant ainsi à la création de plus de 340 emplois à ce jour.

Par ailleurs, la cérémonie a été marquée par la présentation de la promotion 2026 qui réunira 26 apprenants, 24 sociétés, avec 45 % de femmes entrepreneures.

L'ambition du programme est de former les dirigeants de startups et de PME, de les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs projets innovants, l'élaboration de plans d'affaires viables et la communication de leurs initiatives auprès d'un réseau africain d'investisseurs, de partenaires et de décideurs.