Cote d'Ivoire: Prix Ebony 2025 - Fatou Sylla de Fraternité Matin, remporte le Super Ebony

8 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Fatou Sylla, journaliste à Fraternité Matin a été désignée Super Ebony 2025, le samedi 7 février 2026, au cours de la Nuit de la communication qui s'est tenue à l'hôtel Président, à Yamoussoukro.

Elle a reçu le super prix des mains du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly.

Le groupe Fraternité matin avait 4 nominés. Ce sont Fatou Sylla, Chechna Salif, Serge Nguessant et Ange Martial Ehourade.

Au décompte final, le groupe a glané 6 trophées dont 4 ravis par Fatou Sylla.

- Prix spécial droit de homme: Fatou Sylla

- Meilleure enquête : Fatou Sylla

- Presse écrite : Fatou Sylla

- Super EBONY : Fatou Sylla

- Meilleur journaliste culturel : Serge N'guessant

- Prix spécial de l'innovation technologique : Ange Martial Ehourade

Notons qu'à l'édition passée, le groupe avait raflé Super Ebony 2024 à travers le journaliste, Faustin Ehouman.

C'est donc la deuxième année consécutive que le groupe SNPECI/Fraternité Matin dirigé par M. Abdel Serge Olivier Nouho et son directeur général adjoint, M. Koné Adama remporte le super Prix Ebony.

Jamais deux sans trois...

Lire l'article original sur Fratmat.info.

