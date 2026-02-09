Cote d'Ivoire: Prix Ebony 2025 - Fatou Sylla de Fraternité Matin, remporte le Super Ebony

Fatou Sylla, journaliste à Fraternité Matin a été désignée Super Ebony 2025, le samedi 7 février 2026, au cours de la Nuit de la communication qui s'est tenue à l'hôtel Président, à Yamoussoukro.

Elle a reçu le super prix des mains du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly.

Le groupe Fraternité matin avait 4 nominés. Ce sont Fatou Sylla, Chechna Salif, Serge Nguessant et Ange Martial Ehourade.

Au décompte final, le groupe a glané 6 trophées dont 4 ravis par Fatou Sylla.

- Prix spécial droit de homme: Fatou Sylla

- Meilleure enquête : Fatou Sylla

- Presse écrite : Fatou Sylla

- Super EBONY : Fatou Sylla

- Meilleur journaliste culturel : Serge N'guessant

- Prix spécial de l'innovation technologique : Ange Martial Ehourade

Notons qu'à l'édition passée, le groupe avait raflé Super Ebony 2024 à travers le journaliste, Faustin Ehouman.

C'est donc la deuxième année consécutive que le groupe SNPECI/Fraternité Matin dirigé par M. Abdel Serge Olivier Nouho et son directeur général adjoint, M. Koné Adama remporte le super Prix Ebony.

Jamais deux sans trois...