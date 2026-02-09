Cote d'Ivoire: Modernisation des services du Trésor - Bouaké dotée d'une Agence comptable centrale renovée

Le Trésor public poursuit résolument sa dynamique de modernisation et de proximité avec les usagers. La Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique a inauguré, le 5 février 2026 à Bouaké, la nouvelle Agence comptable centrale des dépôts (Accd) de la localité, entièrement rénovée et agrandie. Pensée comme un espace moderne, fonctionnel et accueillant, cette agence offre désormais aux clients un cadre confortable et sécurisé pour leurs opérations financières.

Selon le Directeur général du Trésor public, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, cette infrastructure traduit la volonté de l'institution de placer l'usager au coeur de ses préoccupations, tout en garantissant une amélioration continue de la qualité du service rendu. Au-delà de son confort, la nouvelle Accd de Bouaké se distingue par son engagement en faveur de la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse). À l'instar de plusieurs agences à travers le pays, elle est alimentée principalement par l'énergie solaire, confirmant ainsi l'orientation du Trésor public vers des solutions durables et respectueuses de l'environnement.

Présidant la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, représenté par son Directeur de cabinet adjoint, Bamba Vassogbo, a salué les réformes structurelles engagées par le Trésor public, notamment au niveau des Accd. Il a rappelé que ces agences jouent un rôle stratégique dans la mobilisation de l'épargne publique, indispensable à la prise en charge des missions régaliennes de l'État, et constituent un levier majeur de la stratégie nationale d'inclusion financière.

Le ministre a, à cet effet, invité les populations de Bouaké à fréquenter l'Accd et à souscrire à ses différents produits, afin de sécuriser leurs épargnes, favoriser leur épanouissement économique et contribuer au financement du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Le Président du Conseil régional du Gbêkê, le ministre Assahoré Konan Jacques, par ailleurs ancien Directeur général du Trésor public, a également salué cette dynamique de modernisation, synonyme de performance et de confiance renforcée entre l'administration financière et les citoyens.

Le Préfet de région, Préfet du département de Bouaké, Tuo Fozié, le Maire de la commune de Bouaké, le Ministre Amadou Koné, tous deux représentés, ainsi que les autorités coutumières, clients et partenaires, ont unanimement exprimé leur satisfaction et leur confiance renouvelée envers le Trésor public et l'Accd. Après Bouaké, cette dynamique se poursuivra avec l'inauguration ou la réhabilitation d'autres agences, notamment à Man, Abobo, Daloa et Ferkessédougou, tandis que le siège et l'agence principale d'Abidjan font également l'objet de travaux de réhabilitation.

Ces efforts soutenus ont valu les félicitations du Ministre de tutelle et du Directeur général du Trésor public à l'Agent comptable central des dépôts, Soro Yerdjouma, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs, pour le travail accompli et les résultats obtenus.