Cote d'Ivoire: Marcory honore ses meilleurs agents - Biakou Bernard remporte le meilleur Prix d'excellence

La commune de Marcory a célébré, dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté, l'excellence au service public. La 2e édition du Prix d'Excellence des agents de la mairie s'est tenue le 6 février 2026 à l'Espace Crystal, dans le quartier Zone 4, sous le thème évocateur « Culture et tradition ». Organisée sous la forme d'un dîner de gala, cette cérémonie a permis de distinguer 50 agents et responsables municipaux pour leur engagement et leurs loyaux services rendus à la commune, qui compte 12 quartiers et 3 villages. Une soirée de reconnaissance qui a tenu toutes ses promesses.

Au total, 32 agents ont été récompensés dans différentes catégories pour la qualité du travail accompli au cours de l'année écoulée. À ces distinctions se sont ajoutés 18 prix spéciaux décernés à des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des officiers d'état civil et d'autres personnalités ayant marqué positivement la vie des populations de Marcory.

Moment fort de la soirée, le Super Prix d'Excellence a été attribué à Biakou Bernard, directeur des services techniques de la mairie de Marcory. Il succède ainsi à Hervé Koffi, directeur financier, lauréat de la première édition. Selon le mode opératoire du concours, les lauréats ont été sélectionnés sur la base de critères rigoureux, notamment l'assiduité, l'abnégation et le dévouement au travail.

Prenant la parole, le maire de la commune, Aby Raoul, a salué un moment fort de reconnaissance du mérite et de célébration du travail bien fait. Il a surtout révélé ce qu'il considère comme le fruit de l'engagement collectif des agents municipaux : « Vous êtes récompensés pour la simple raison que, par votre travail, vous avez réussi à faire certifier la commune de Marcory aux normes ISO 9001 version 2015. Je vous adresse mes félicitations et vous exhorte à continuer à travailler d'arrache-pied afin de maintenir ce standard de qualité pour le bonheur de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

Surnommé « Maire Choco », le premier magistrat a rappelé que Marcory est une commune d'excellence, et que les "Marcorois et Marcoroises" méritent un service public à la hauteur de leurs attentes. La cérémonie a également été marquée par une riche programmation artistique, avec des prestations remarquées de Pat Sako (Espoir 2000), Carina Style et Chuken Pat, qui ont donné à la soirée une touche festive et culturelle très appréciée. Cette deuxième édition du Prix d'Excellence vient ainsi renforcer la cohésion, la motivation et l'engagement des agents municipaux, tout en inscrivant durablement la mairie de Marcory dans une dynamique de performance et de qualité au service des populations.