Cote d'Ivoire: Bouna/Chefferie traditionnelle - Bouko accueille son nouveau chef dans l'unité et la tradition

8 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le village de Bouko, situé dans le département de Bouna, a vécu un moment solennel et historique le samedi 7 février 2026, avec l'intronisation officielle de son nouveau chef, Ouattara Kouakou Antoine Bakary.

Cette cérémonie a été marquée par une forte mobilisation populaire. Elle a réuni autorités administratives, élus locaux, chefs traditionnels, notabilités et populations, dans une ambiance de communion et d'espoir collectif.

Désigné par les notables du village à la suite du décès de feu Yao Ouattara Alfred, dont il était le successeur légitime, le nouveau chef a vu son choix entériné conformément au processus coutumier et administratif en vigueur. La nomination, validée par arrêté préfectoral après consultation des différentes composantes de la communauté, consacre ainsi la continuité de l'autorité traditionnelle à Bouko.

Présent à cette cérémonie, le maire de Bouna, Ouattara Ibrahima, co-parrain de l'événement aux côtés de Dr Hien Philippe, président du Conseil régional du Bounkani, a salué un acte hautement symbolique pour la communauté. Il a souligné que cette intronisation représente « la transmission harmonieuse de nos valeurs et le respect des fondements culturels qui structurent notre société ».

S'adressant directement au nouveau chef, l'élu municipal a insisté sur l'importance de sa mission : préserver la paix, renforcer la cohésion sociale et accompagner les dynamiques de développement local. Il a également lancé un appel fort aux populations : « La réussite d'un chef dépend de l'engagement collectif. L'unité et la solidarité doivent demeurer les piliers de l'action communautaire. »

Placée sous le haut patronage de Mme Nialé Kaba, Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la cérémonie a bénéficié du soutien de l'État. Son représentant, M. Henri Ouattara, a rappelé la portée symbolique de l'événement et invité les habitants à collaborer étroitement avec le corps préfectoral dans le respect de l'autorité du nouveau chef.

Très ému par l'élan de solidarité, Ouattara Kouakou Antoine Bakary a exprimé sa gratitude aux autorités, aux parrains, ainsi qu'aux délégations venues du Ghana et du Burkina Faso. Il a assuré que son mandat sera placé sous le sceau de la cohésion sociale, du dialogue et du développement.

Ainsi, Bouko ouvre une nouvelle page de son histoire dans la tradition, l'unité et l'espérance.

