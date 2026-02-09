Sénégal: Dakar - La BRS saisit 56 kg de chanvre indien à Keur Massar

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a procédé, le vendredi 7 février 2026, à la saisie de 56 kilogrammes de chanvre indien lors d'une opération menée à Apix Keur Massar. Un individu a été interpellé dans le cadre de cette affaire de trafic de drogue.

Selon les informations recueillies, l'intervention a eu lieu vers 11 heures 20 minutes, à la suite de l'exploitation d'une information anonyme faisant état de la présence d'un trafiquant de drogue, connu dans le milieu interlope sous le pseudonyme de « Laye ». Après plusieurs jours de surveillance et de filature, les enquêteurs ont établi que le suspect écoulait la drogue depuis son domicile et par le biais de livraisons dans plusieurs zones, notamment à Keur Massar et Pikine.

Le jour des faits, les éléments de la BRS ont aperçu le mis en cause quittant son domicile à moto. Sommé de s'arrêter alors qu'il se dirigeait vers la route principale, il a tenté de prendre la fuite. Une course-poursuite s'est engagée, avant qu'il ne soit finalement maîtrisé. Lors de son interpellation, il était en possession d'un téléphone portable de marque Samsung. Invité à conduire les enquêteurs vers son lieu de stockage, le suspect les a menés dans une maison isolée où il disait tenir un poulailler. La perquisition a permis de découvrir trois sacs en sisal contenant des blocs de chanvre indien, pour un poids total de 56 kilogrammes.

La poursuite des investigations dans sa chambre a également conduit à la saisie de la somme de 232 000 francs CFA, ainsi que d'un acte de cession d'un terrain situé à Apix Extension, acquis pour un montant de 3,2 millions de francs CFA. Face aux éléments accablants, l'individu, identifié, se déclarant éleveur et domicilié à Keur Massar, a reconnu son statut de trafiquant. Il a indiqué s'approvisionner auprès d'un fournisseur basé à Mbour, sans fournir davantage de précisions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres