Afrique du Nord: Sakiet Sidi Youssef - Le jalon d'une relation fraternelle tuniso-algérienne scellée dans le sang

Tunis — La Tunisie et l'Algérie commémorent, ce dimanche, le 68e anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef), survenus le 8 février 1958.

En réaction au soutien tunisien à la révolution algérienne, une opération militaire menée par le colonisateur français contre ce village frontalier avait fait 70 martyrs, dont des élèves, et 148 blessés parmi les civils tunisiens et algériens.

En effet, les évènements de Sakiet Sidi Youssef avaient témoigné de la solidarité indéfectible des deux peuples qui avaient lutté, ensemble, pour se libérer du joug colonial et défendre leur liberté et leur dignité.

Cette attaque militaire fut alors considérée comme un « précédent grave » en raison de la répression violente exercée par la puissance coloniale contre les populations des deux pays. Elle renforça néanmoins l'esprit de résistance des deux peuples et suscita de vives réactions dans les milieux populaires et politiques, entraînant une vague de condamnations.

Ces évènements devinrent, par la suite, un symbole de résistance et de sacrifice pour la Patrie, reflétant les défis majeurs auxquels les peuples tunisien et algérien ont été confrontés durant la période coloniale.

Ainsi, le 8 février de chaque année, les deux pays commémorent ces évènements au cours desquels le sang tunisien s'est mêlé au sang algérien, pour rappeler les exploits des deux peuples.

Ces évènements marquent, en effet, le démarrage d'une coopération forte et historique entre les deux pays frères et ce, dans tous les domaines.

Dans ce cadre, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, préside ce dimanche, aux côtés de son homologue, le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb, la cérémonie commémorative en présence de membres des deux gouvernements, de l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie et de plusieurs responsables régionaux.

À l'issue de leur rencontre, la cheffe du gouvernement et le Premier ministre algérien tiendront une séance bilatérale suivie de réunions entre les délégations des deux pays, avant de se rendre au mémorial de Sakiet Sidi Youssef où une cérémonie de recueillement sera organisée au mausolée des martyrs.

Les deux pays soulignent l'importance de commémorer, chaque année, les événements de Sakiet Sidi Youssef, dans un contexte marqué par le renforcement des relations tuniso-algériennes, particulièrement ces dernières années.

Le 2 février 2020, le président de la République, Kaïs Saïed, avait effectué une visite d'Etat en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune, marquant, ainsi, un nouveau départ dans la coopération bilatérale.

Le Chef de l'Etat s'était également rendu en Algérie, les 4 et 5 juillet 2022 à l'occasion du 60e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie et avait participé au 31e Sommet arabe tenu les 1er et 2 novembre 2022 à Alger.

Les 1er et 2 mars 2024, le Président de la République avait pris part au 7e Sommet des pays exportateurs de gaz tenu à Alger, puis le 1er novembre 2024 aux célébrations du 70e anniversaire de la révolution algérienne, ainsi qu'à l'ouverture de la 4e édition de la Foire africaine du commerce intra-africain (IATF 2025) organisée en septembre 2025 en Algérie.

De son côté, le Président algérien avait effectué une visite d'État en Tunisie les 15 et 16 décembre 2021, au cours de laquelle les moyens de renforcer la coopération bilatérale ont été examinés. Il s'est également rendu en Tunisie en 2024 pour participer à la réunion consultative trilatérale entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye, tenu le 22 avril 2024.

Ces échanges de visites témoignent de l'attachement des deux pays à ancrer la tradition de concertation entre leurs dirigeants.

La 23e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne, tenue le 12 décembre 2025 à Tunis, a constitué une étape importante pour suivre les réalisations accomplies, évaluer la coopération et explorer de nouvelles perspectives pour la renforcer davantage.

La Tunisie et l'Algérie aspirent aussi à consolider leurs relations, notamment en favorisant le développement des régions frontalières et l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants, après la signature à Alger, le 4 octobre 2023, d'un mémorandum d'entente portant sur la création d'une commission bilatérale pour le développement et la promotion des zones frontalières, coprésidée par les ministres de l'Intérieur des deux pays.

La lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande constituent aussi des axes de coopération importants pour les deux pays.

Dans ce contexte, la Tunisie a accueilli le 16 janvier 2024 la première réunion du mécanisme de coordination et de concertation pour lutter contre la migration irrégulière, et l'Algérie a abrité la seconde le 12 novembre 2024, outre la tenue de la deuxième réunion de la commission sécuritaire mixte en Algérie les 14 et 15 juillet 2025.

Par ailleurs, il est important de signaler que quelque 24 464 Tunisiens vivent en Algérie, avec une hausse de 292 personnes en 2025 par rapport à 2024. Les exportations tunisiennes vers l'Algérie ont atteint, à fin septembre dernier, 1 335,1 millions de dinars, principalement constituées de produits des industries mécaniques et électriques, contre des importations en provenance d'Algérie d'une valeur de 4 475,6 millions de dinars, composées essentiellement d'hydrocarbures ainsi que de certains produits alimentaires et appareils électroménagers et électroniques.

Jusqu'à fin octobre 2025, la Tunisie a enregistré l'entrée de 3 020 373 touristes algériens sur son territoire, soit une hausse de 8,2 % par rapport à 2024. Le nombre d'entreprises tunisiennes implantées en Algérie est estimé entre 10 et 15, opérant notamment dans les composants automobiles, les produits de nettoyage et l'aluminium.

Quant aux entreprises algériennes en Tunisie, elles sont au nombre de 57 et offrent près de 3 mille emplois et sont actives principalement dans les secteurs du textile et des industries métalliques et mécaniques.

Vingt-huit vols hebdomadaires sont assurés par les compagnies aériennes tunisienne et algérienne. La ligne ferroviaire reliant les deux pays a été rouverte en mai 2024 et l'ouverture d'une liaison maritime est en cours d'étude.

Tous ces indicateurs témoignent de la volonté des dirigeants des deux pays de développer davantage les relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage, de les hisser aux plus hauts niveaux et de réaliser des avancées concrètes répondant aux aspirations des deux peuples, tout en posant les bases d'un partenariat stratégique solidaire fondé sur l'intérêt commun.

La Tunisie a, d'ailleurs, exprimé à plusieurs reprises sa satisfaction quant à la dynamique positive et aux résultats encourageants de la coopération bilatérale ces dernières années, ainsi qu'aux réalisations concrètes issues des sessions précédentes de la Grande commission mixte, réaffirmant l'importance du suivi de la mise en oeuvre des recommandations et du développement de la coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie, des transports, de la sécurité, du développement des régions frontalières, de la gestion de l'eau, du tourisme, de l'enseignement supérieur et d'autres secteurs vitaux.

La commémoration des événements de Sakiet Sidi Youssef, accompagnée de manifestations organisées tout au long de la semaine, démontre qu'elle n'est pas seulement un fait historique, mais une leçon de patriotisme et d'identité, soulignant l'importance de l'unité des peuples face aux défis et de la poursuite de la concertation et de la coordination communes pour concrétiser les décisions conjointes, en particulier dans les domaines prioritaires tels que le commerce, la sécurité, le développement des régions frontalières, l'énergie, les ressources hydriques et les transports.