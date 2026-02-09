Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Une commémoration partagée à Sakiet Sidi Youssef sert de base à un renforcement stratégique

Tunis — La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, et le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, ont coprésidé, dimanche à Sakiet Sidi Youssef, la commémoration du 68e anniversaire des événements tragiques survenus dans cette ville frontalière.

Cette cérémonie, tenue sur instruction du Président de la République, Kaïs Saïed, vise à honorer la mémoire des martyrs tunisiens et algériens et à célébrer la solidarité historique unissant les deux peuples.

À cette occasion, une rencontre bilatérale s'est tenue au siège de la municipalité, au cours de laquelle les deux parties ont examiné l'état d'avancement de la coopération bilatérale. Elles ont réaffirmé la volonté ferme des présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune d'élever les relations tuniso-algériennes au rang d'un partenariat stratégique global.

Les discussions ont porté sur la nécessité d'un suivi rigoureux des décisions et recommandations issues de la 23e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne, tenue en décembre 2025 à Tunis, et ayant abouti à la signature de 25 accords. L'objectif est de traduire ces engagements en projets concrets, selon un calendrier précis, au bénéfice des deux peuples.

Un accent particulier a été mis sur le développement des zones frontalières, considérées comme un espace stratégique d'intégration économique et sociale, avec pour ambition d'en faire des pôles économiques dynamiques capables de stimuler les échanges, les investissements et la création d'emplois.

Les deux dirigeants ont également salué le haut niveau de coopération sécuritaire et militaire entre la Tunisie et l'Algérie, qualifié de « modèle exemplaire » face aux défis communs, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration irrégulière.

En marge des entretiens, Zaâfrani Zenzri et Ghrieb se sont rendus au monument commémoratif des événements de 1958, où ils ont déposé une gerbe de fleurs, écouté les hymnes nationaux et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs, avant de visiter une exposition documentaire retraçant cette page d'histoire commune.

La délégation algérienne comprenait notamment les ministres de l'Intérieur et des Moudjahidine, l'ambassadeur d'Algérie à Tunis ainsi que le wali de Souk Ahras. La Cheffe du gouvernement tunisien était accompagnée du ministre de l'Intérieur Khaled Nouri, du président de la Fondation Fidaa et du gouverneur du Kef.