Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le travail reprend ce 9 février à l'UMNG

Le collège intersyndical de l'Université Marien-Ngouabi (UNMG) a décidé, le 7 février à Brazzaville, de lever la grève déclenchée le 15 novembre de l'année dernière. La reprise du travail est prévue pour ce lundi 9 février.

Les enseignants de l'UMNG ont décidé de reprendre le travail après qu'un relevé de conclusions a été signé entre le gouvernent et l'intersyndicale ainsi que la notification de la volonté du gouvernement à dissiper le climat social à l'université.

« Nous avons fait grève bientôt trois mois, nous avons décidé de la lever. Pourquoi ? Parce que nous sommes des responsables. Notre rôle à l'université, c'est de former les étudiants, la jeunesse. Et dans ce rôle, il y a des responsabilités de part et d'autre. L'administration, l'État et nous, nous sommes formés pour former les étudiants. Et pour former les étudiants, il faut des enseignants performants. Nous avons d'abord pensé à la situation des étudiants qui sont nos fils, nos petits-fils, nos cadets, nos petits-frères », a déclaré le syndicaliste Jean Didier Mbele.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce dernier a ajouté que « La grève a trop duré. Et nous-mêmes, pour évoluer, pour avancer, il faut être performants. Et nos performances tiennent auprès du Cames. Le 15 février, on va arrêter les dossiers de la commission Cames. (...) Nous levons la grève parce qu'on nous a payé un mois de salaire. Des promesses ont été faites. Nous allons continuer pour suivre les négociations. (...) Et cette responsabilité est partagée. Elle est de part et d'autre. L'État en a, les parents en ont. L'ensemble de nos problèmes n'a pas été résolu, mais il y a eu quelques avancées significatives de la part du gouvernement. Et le pouvoir public nous a aidés pour décrisper la situation sociale à l'Université Marien-Ngouabi ».