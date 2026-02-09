Maroc: Driss Lachguar appelle à un nouveau pacte politique et réaffirme la préparation du parti de la Rose aux prochaines échéances

El Mehdi Mezouari : La région Casablanca-Settat n'est pas pauvre, elle a été appauvrie politiquement à cause de choix erronés

L'USFP a tenu, dimanche, la première session de son Conseil régional de Casablanca-Settat, une rencontre marquée par un discours politique fort appelant à une refondation profonde des choix de développement et de gouvernance territoriale. L'événement, qui s'inscrit dans la dynamique organisationnelle impulsée par les instances nationales du parti, a été présenté comme une étape fondatrice ouvrant un nouveau cycle d'engagement politique et militant.

Dans son allocution d'ouverture, Driss Lachguar a appelé à un nouveau pacte développemental et démocratique, estimant que la conjoncture actuelle du Maroc impose une refondation profonde des mécanismes de gouvernance territoriale et un renforcement effectif du rôle des institutions élues. Il a souligné que la région de Casablanca-Settat, en raison de son poids économique et démographique, est appelée à jouer un rôle moteur en tant que véritable locomotive de l'économie nationale. Driss Lachguar a mis en avant la gestion anticipative de l'Etat, sous les Hautes Orientations Royales, ainsi que la mobilisation continue de l'ensemble des institutions concernées, démontrant que le Maroc est désormais un modèle en matière de gestion des crises et des catastrophes naturelles

Le dirigeant ittihadi a insisté sur le fait que cette rencontre s'inscrit dans une dynamique organisationnelle interne responsable, fondée sur la réflexion collective et l'évaluation lucide de la situation nationale et régionale, loin de tout tapage ou discours populiste.

Le Premier secrétaire de l'USFP a, par ailleurs, salué les récentes précipitations qu'a connues le Royaume, les qualifiant de tournant positif après plusieurs années de sécheresse. Il a mis en avant la gestion anticipative de l'Etat, sous les Hautes Orientations Royales, ainsi que la mobilisation continue de l'ensemble des institutions concernées, Forces Armées Royales, autorités territoriales, services techniques et météorologiques, démontrant, selon lui, que le Maroc est désormais un modèle en matière de gestion des crises et des catastrophes naturelles.

Dans ce contexte, Driss Lachguar a exprimé la solidarité du parti avec les populations touchées par les inondations, rendant hommage au sens de la discipline et de la responsabilité des citoyens, dont le respect des consignes de prévention a permis de limiter les pertes en vies humaines et de renforcer la résilience collective.

Sur le plan politique et stratégique, le Premier secrétaire a souligné que le Maroc traverse une phase de transformations majeures. Il a cité, à cet égard, les grands projets d'investissement, notamment ceux liés à l'hydrogène vert, ainsi que les chantiers structurants lancés dans les provinces du Sud. Il a également mis en exergue la dynamique internationale croissante en faveur de la marocanité du Sahara et de l'Initiative d'autonomie, qu'il a qualifiée d'« alignement international clair » témoignant de la position avancée qu'occupe désormais le Royaume sur la scène mondiale.

Pour Driss Lachguar, ces acquis signifient que le Maroc est « sorti du goulot d'étranglement » après des décennies d'hésitations et qu'il est désormais entré dans une nouvelle étape exigeant une réforme en profondeur des outils de gouvernance et une modernisation du champ politique. Il a appelé à réhabiliter le véritable rôle des élus et à consolider la démocratie territoriale, mettant en garde contre le fait de privilégier une approche technocratique ou de faire des responsables politiques et les élus les seuls boucs émissaires des dysfonctionnements existants.

Au niveau partisan, Driss Lachguar a insisté sur la nécessité de disposer d'une organisation forte, cohérente et enracinée, à la hauteur de l'héritage historique de l'USFP dans la région. Il a souligné que Casablanca-Settat doit offrir un modèle de sérieux politique et de proximité avec les citoyens, fondé sur la clarté et un discours responsable, loin des slogans creux et des surenchères stériles.

Par ailleurs, le Premier secrétaire de l'USFP a affirmé que le parti, en tant que formation d'opposition responsable, demeure disposé à soutenir toute initiative positive servant l'intérêt général, tout en assumant pleinement son devoir de dire la vérité et de dénoncer les dysfonctionnements. Il a estimé que la période à venir exige un engagement politique sérieux et une préparation rigoureuse aux prochaines échéances électorales, dans l'objectif de restaurer la confiance entre le citoyen et l'action politique. Pour le Premier secrétaire,

le pacte développemental et démocratique que propose l'USFP pour la région Casablanca-Settat n'est pas une promesse électorale, mais un engagement politique et moral envers les citoyens

Pour sa part, le secrétaire régional de l'USFP, Mehdi Mezouari, a souligné que cette session ne constitue pas une simple réunion ordinaire, mais bien le lancement d'une phase politique décisive, à un moment où le parti se prépare à des échéances majeures. Il a insisté sur la nécessité de dépasser le simple constat des dysfonctionnements pour s'engager dans une analyse critique et une action collective visant à proposer des alternatives crédibles, fondées sur un pacte développemental et démocratique renouvelé.

Le choix de la région Casablanca-Settat n'est pas anodin. Considérée comme le coeur économique du pays, cette région concentre plus du tiers de la richesse nationale, tout en restant, selon l'USFP, marquée par de profondes inégalités sociales et territoriales.

«La région n'est pas pauvre, elle a été appauvrie politiquement», a affirmé le responsable régional, dénonçant des choix erronés qui ont transformé le développement en simple discours, sans retombées concrètes sur les conditions de vie des citoyens.

Mehdi Mezouari a également pointé les paradoxes d'une région où circulent d'importants flux financiers, alors que de larges franges de la population, notamment les jeunes, les femmes et les catégories vulnérables, continuent de faire face à la précarité, à l'insécurité sociale et à la marginalisation. Il a critiqué une gestion qualifiée de technocratique et déconnectée des réalités quotidiennes, appelant à redonner toute sa place à l'action politique ainsi qu'aux élus.

Selon lui, le pacte développemental et démocratique que propose l'USFP pour cette région importante n'est pas une promesse électorale, mais un engagement politique et moral envers les citoyens. Ce pacte, selon l'USFP, doit reposer sur une vision globale intégrant les dimensions politique, sociale, économique et humaine, et sur un parti organisé, ancré dans la société et capable de porter les aspirations au changement.

Sur le plan organisationnel, la direction régionale s'est félicitée de la dynamique interne que connaît le parti au niveau de Casablanca-Settat. La tenue de quatorze congrès provinciaux a permis de faire émerger des cadres militants compétents, renforçant ainsi la capacité du parti de la Rose à relever les défis à venir dans cette région.