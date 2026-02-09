Maroc: Botola Pro D1 - La bonne affaire du HUSA

Le Hassania d'Agadir s'est imposé sur la pelouse de l'Union de Touarga par 2 buts à 0, samedi au stade Al Madina à Rabat, en match de la 11ème journée de la Botola Pro D1 de football.

Baba Bello Ilou a ouvert le score pour le club soussi à la 73e minute, avant de doubler le score sur pénalty (89e). Le portier de l'UST, Abderrahman El Houasli, a été expulsé pour la faute qui a causé le pénalty.

Dans l'autre match disputé samedi au stade Adrar à Agadir, l'Olympique de Dcheira et le FUS de Rabat se sont neutralisés un but partout (1-1).

Le FUS a ouvert le score par le biais de Houdaifa Mehssani (22e), alors que l'OD a égalisé grâce à Yassine Jebrane (45+3e). Le club rbati a été réduit à dix, après l'expulsion de Lamine Diakité à la 32e minute.

Il convient de souligner que cette journée devait se poursuivre dimanche avec la programmation de deux rencontres, à savoir RCAZ-IRT et CODM-Raja. Quant aux matches RSB-MAS, KACM-ASFAR, WAC-DHJ et USYM-OCS, ils ont été ajournés à une date ultérieure. Ce report s'explique par l'engagement en fin de semaine de l'AS FAR, de la RSB, du WAC et de l'OCS en compétions africaines interclubs.