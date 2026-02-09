Mali: Le fondateur et Président de Hydroma INC Aliou Boubacar Diallo auréolé du Grand Prix de l'Innovation Hydroafrica Energy

La saga fabuleuse du malien Aliou Boubacar DIALLO, Fondateur et Président de la société Hydroma INC se poursuit. Après avoir réalisé plusieurs prouesses dans le secteur de l'énergie verte au Mali plus précisément à travers cette découverte de l'hydrogène naturel, sorti des terres du village de BOURAKEBOUGOU ( à 40 kilomètres de la capitale Bamako), il vient d'être nominé du Grand Prix de l'Innovation par HYDROAFRICA ENERGY.

Le fondateur et Président de Hydroma INC, l'entrepreneur malien Aliou DIALLO prend plus de l'épaisseur. Auréolé du Grand Prix de l'Innovation de HYDROAFRICA ENERGY, cette distinction permettra à l'Afrique de gagner son pari pour le mix énergétique.

En effet, l'hydrogène naturel au delà de ses bénéfices environnementaux, offre des perspectives majeures pour accroître la production d'ammoniac bas carbone, soutenir la fabrication de fertilisants et améliorer le raffinage du pétrole brut, tout en diminuant sensiblement l'impact Carbonne.

Aliou Boubacar DIALLO, Fondateur et Président de Hydroma INC

L'hydrogène naturel de BOURAKEBOUGOU, un tournant décisif de transformation du riche sous- sol africain inexploité

Après la première révolution industrielle survenue en Europe dans la deuxième moitié du 19eme siècle et qui marqua le passage d'une économie agraire et agricole à une économie dominée par l'industrie et la machine, l'Afrique est en train de connaître sa première révolution véritable avec l'avènement de l'hydrogène naturel comme ressource énergétique conçu par le Malien Aliou Boubacar Diallo, homme d'affaires à la tête de la prestigieuse société Hydroma.

Premier à avoir mis en exploitation une mine d'or industrielle dans son pays, il a développé aujourd'hui dans son village natal BOURAKEBOUGOU, situé à 60 kilomètres au Nord-ouest de Bamako un projet innovant qui fournit de l'électricité gratuite aux habitants depuis 2012.

Nul n'est prophète chez soi a- t'on l'habitude de dire, mais en forant spécifiquement pour l'hydrogène jusque là considéré comme un gaz accidentel qui sort en gaz libre, en l'utilisant pour produire de l'électricité, Aliou Diallo est bien prophète dans son. pays natal, le Mali et du pain béni pour les habitants de cette localité qui ne diront pas le contraire. Eux, comme la plupart de nombreux ruraux d'Afrique considéraient l'électricité comme un luxe.

La révolution énergétique, industrielle africaine a débuté et elle est en marche. Son percurseur a jeté les bases depuis une quinzaine d'années et multiplie l'offensive sur la scène internationale où chercheurs, inventeurs et entrepreneurs réputés s'arrachent ses BToB pour l'écouter et partager son expérience dans ce domaine.

La transition énergétique est amorcée, elle partira du continent noir vers l'Europe, l'Amérique et touchera les villages les plus reculés de la planète, à la grande défaveur des afro-pessimistes. Berceau de l'humanité hier, creuset énergétique aujourd'hui, l'Afrique est fière de son fils, Aliou Boubacar DIALLO qui tient sur de bonnes béquilles.

Dans la course au développement, l'entrepreneur malien Aliou DIALLO est à la fois une voix autorisée et influente. Ce prestigieux prix en est une illustration de plus.