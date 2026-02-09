Afrique de l'Est: La ministre de la Justice malgache en visite à Maurice dans le cadre de la procédure contre Mamy Ravatomanga

La ministre malgache de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a achevé sa visite de travail à Maurice dimanche. Elle était sur place pour des rencontres avec son homologue mauricien et le Premier ministre afin de renforcer la coopération judiciaire entre Antananarivo et Port-Louis sur plusieurs dossiers de blanchiment d'argent dont celui du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga.

Les autorités malgaches soupçonnent que d'importantes sommes issues de détournements de fonds publics ont transité ou été investies à Maurice. Le dossier le plus sensible concerne celui du milliardaire Mamy Ravatomanga, proche de l'ancien président Andry Rajoelina, qui est emprisonné à Maurice depuis décembre pour blanchiment d'argent et entente délictueuse liée à une affaire de trafic d'influence.

Sur place, la ministre malgache de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a été claire : Madagascar veut l'extradition de l'homme d'affaires. Mais, celle-ci ne pourra intervenir qu'une fois que l'enquête menée à Maurice sera bouclée et après que l'intéressé a été jugé par la justice mauricienne. « Maurice n'a pas d'objections », a affirmé la ministre de la Justice.

Renforcer la coopération judiciaire

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une délégation d'enquêteurs malgaches se trouve actuellement à Maurice pour exécuter une commission rogatoire internationale, en collaboration avec les autorités locales.

Les investigations portent sur des soupçons de détournement de fonds publics, de fraude fiscale et de blanchiment d'argent via des sociétés écrans et des circuits financiers internationaux. Selon les autorités malgaches, des sommes très importantes, évaluées à plusieurs centaines de millions d'euros, auraient transité par Maurice. En parallèle, la ministre malgache de la Justice a souligné que ses échanges à Maurice ont permis de renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays, sur le partage d'informations et l'allègement des procédures d'entraide.

Si un accord bilatéral encadre déjà cette coopération depuis 2019, Fanirisoa Ernaivo n'exclut pas l'introduction de nouvelles dispositions, pour faciliter le rapatriement des fonds et pour améliorer l'assistance mutuelle légale.