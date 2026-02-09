Soudan: Les drones, une arme de plus en plus répandue dans l'arsenal des paramilitaires

Les Forces de soutien rapide (FSR) disposaient d'au moins 85 nouveaux drones kamikazes au début du mois de janvier, selon le laboratoire de recherche humanitaire de l'université américaine de Yale, qui a réalisé cette estimation en s'appuyant sur l'analyse d'images satellites. La plupart leur auraient été fourni par les Émirats arabes unis, affirme également l'institution.

Au Soudan, les Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti ont considérablement augmenté leurs capacités de frappes aériennes ces derniers mois. Après analyse d'images satellites, le laboratoire de recherche humanitaire de l'université américaine de Yale estime que les paramilitaires disposaient d'au moins quatre-vingt-cinq nouveaux drones kamikazes au début du mois de janvier. Selon les chercheurs, quarante se trouvaient alors sur un site près de l'aéroport de Nyala, leur quartier général au Darfour du Sud. Cinquante et un autres étaient eux stationnés sur un site situé à environ deux kilomètres de l'ancien camp de la Mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour (Minuad). À la fin du mois de janvier, plus de la moitié de ces engins n'étaient plus là.

« Nous ne connaissons pas le coût de chaque drone, mais un drone plus un lanceur plus des munitions, cela représente plusieurs millions de dollars », décrypte Olivia Mooney, chercheuse à l'Université de Yale, qui estime que les FSR ont bénéficié d'une aide extérieure pour se les procurer. Et celle-ci de pointer du doigt « les Émirats arabes unis, très probablement. Il faut comprendre qu'il s'agit de drones de très haute technologie qui ont la capacité d'être lancés à des centaines de kilomètres », poursuit-elle.

Par le passé, les renseignements américains ont déjà pu identifier sur l'aéroport de Nyala des drones kamikazes de type CH95 fabriqués par la Chine et très probablement livrés par les Émirats.

Cet important arsenal aérien qui est aux mains des FSR a de quoi inquiéter, reprend Olivia Mooney qui rappelle que, ces derniers mois, les paramilitaires ont pris pour cible des sites civiles - hôpitaux, mosquées et convois d'aide humanitaire notamment.