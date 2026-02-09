Soudan: Les drones, une arme de plus en plus répandue dans l'arsenal des paramilitaires

9 Février 2026
Radio France Internationale

Les Forces de soutien rapide (FSR) disposaient d'au moins 85 nouveaux drones kamikazes au début du mois de janvier, selon le laboratoire de recherche humanitaire de l'université américaine de Yale, qui a réalisé cette estimation en s'appuyant sur l'analyse d'images satellites. La plupart leur auraient été fourni par les Émirats arabes unis, affirme également l'institution.

Au Soudan, les Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti ont considérablement augmenté leurs capacités de frappes aériennes ces derniers mois. Après analyse d'images satellites, le laboratoire de recherche humanitaire de l'université américaine de Yale estime que les paramilitaires disposaient d'au moins quatre-vingt-cinq nouveaux drones kamikazes au début du mois de janvier. Selon les chercheurs, quarante se trouvaient alors sur un site près de l'aéroport de Nyala, leur quartier général au Darfour du Sud. Cinquante et un autres étaient eux stationnés sur un site situé à environ deux kilomètres de l'ancien camp de la Mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour (Minuad). À la fin du mois de janvier, plus de la moitié de ces engins n'étaient plus là.

« Nous ne connaissons pas le coût de chaque drone, mais un drone plus un lanceur plus des munitions, cela représente plusieurs millions de dollars », décrypte Olivia Mooney, chercheuse à l'Université de Yale, qui estime que les FSR ont bénéficié d'une aide extérieure pour se les procurer. Et celle-ci de pointer du doigt « les Émirats arabes unis, très probablement. Il faut comprendre qu'il s'agit de drones de très haute technologie qui ont la capacité d'être lancés à des centaines de kilomètres », poursuit-elle.

Par le passé, les renseignements américains ont déjà pu identifier sur l'aéroport de Nyala des drones kamikazes de type CH95 fabriqués par la Chine et très probablement livrés par les Émirats.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet important arsenal aérien qui est aux mains des FSR a de quoi inquiéter, reprend Olivia Mooney qui rappelle que, ces derniers mois, les paramilitaires ont pris pour cible des sites civiles - hôpitaux, mosquées et convois d'aide humanitaire notamment.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.