Cote d'Ivoire: Le prix du kilo de noix de cajou en légère baisse pour la campagne de commercialisation 2026

Fixé à 400 francs CFA, celui-ci pâtit du recul du dollar à l'international et du ralentissement du marché mondial, principalement à cause de la chute des achats réalisés par les États-Unis. Le gouvernement comme les professionnels du secteur se veulent toutefois rassurants et n'excluent pas la possibilité d'une révision du prix à la hausse dans les prochaines semaines.

Quatre cents francs CFA le kilo. Tel est le prix bord champ fixé ce week-end à Yamoussoukro lors des Journées nationales du producteur pour la campagne de commercialisation 2026 de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anacardes avec plus d'un milliard de tonnes de noix brutes produites l'an dernier.

En baisse de 25 francs CFA par rapport à la campagne de 2025, ce prix considéré comme « prudent mais protecteur » par le ministre ivoirien de l'Agriculture, Bruno Nabagné Koné, vise à « préserver l'écoulement de toute la production nationale tout en sécurisant les revenus des producteurs » a expliqué ce dernier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si cette légère baisse s'explique en partie par un recul du dollar à l'international - il est passé de 620 à 565 francs CFA en un an -, le ralentissement du marché mondial est également en cause. Sa contraction s'explique notamment par la chute des achats réalisés par les États-Unis, en recul d'un quart l'année dernière, tendance qui pourrait potentiellement se révéler être un élément « perturbateur » dans les prochains mois, écrit le service d'information sur les marchés agricoles N'kalô dans son dernier bulletin.

Compte tenu de cette situation, le gouvernement ivoirien a donc préféré se montrer prudent, même si Bruno Nabagné Koné n'exclut pas la possibilité d'une révision du prix à la hausse, comme ce fut le cas lors de précédentes campagnes. Une perspective que partage également Cynthia Namoutié, la directrice générale de l'usine de transformation Cilagri Cajou, selon qui le marché devrait se stabiliser dans les prochaines semaines. « Rappelons que 400 francs CFA le kilo, c'est le prix minimum garanti du kilo de noix de cajou au producteur. Après, l'influence de l'offre et de la demande va conduire ce prix à évoluer, tout comme l'entrée en lice des transformateurs et des exportateurs [...]. Le fait d'avoir ces deux acteurs-là sur le marché ne va être qu'à l'avantage des producteurs », affirme-t-elle au micro de notre correspondant à Abidjan.