Maroc: L'Université Ibnou Zohr et l'Université Polytechnique Hauts-de-France renforcent leur coopération

L'Université Ibnou Zohr (UIZ) et l'Université Polytechnique Hauts-de-France ont procédé récemment, à la signature d'une convention de coopération portant sur la double diplomation en Sciences des Matériaux.

Cet accord concerne l'INSA Hauts-de-France et la Faculté des Sciences Appliquées d'Aït Melloul, et vise à promouvoir la mobilité des étudiants, l'échange d'expertises pédagogiques et le développement de parcours de formation conjoints à dimension internationale, indique un communiqué de l'UIZ.

À travers cette convention, les deux institutions confirment leur volonté commune de consolider leurs relations académiques et de renforcer l'attractivité de leurs formations dans des domaines scientifiques à fort enjeu, rapporte la MAP.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération académique et scientifique internationale, note la même source.