Maroc: Le 2e Colloque international sur le management et la gestion des performances, les 13 et 14 février à Nador

8 Février 2026
Libération (Casablanca)

La Faculté Pluridisciplinaire de Nador (FPN) accueille, les 13 et 14 février, la deuxième édition du Colloque international sur le management et la gestion des performances (CIMGP), autour du thème "Management, innovation et adaptabilité clés de la performance durable dans un monde en mutation".

En explorant les synergies entre management, innovation et adaptabilité, cet événement se veut une plateforme d'échanges, d'inspiration et de réflexion sur les pratiques managériales innovantes.

Cette édition réunira chercheurs, praticiens, experts et décideurs pour engager des discussions approfondies sur les stratégies et les pratiques du management permettant aux organisations d'anticiper les changements, d'innover d'une manière durable et de s'adapter efficacement aux nouvelles réalités économiques et sociétales.

Une note de présentation de ce colloque fait remarquer que la mondialisation, les avancées technologiques, l'intelligence artificielle, la diversité culturelle, les attentes changeantes des sociétés, les crises imprévues ou encore les enjeux de durabilité soulignent la nécessité pour les organisations et les entreprises de réinventer en permanence.

Dans ce contexte, le management, l'innovation et l'adaptabilité s'imposent comme des piliers essentiels pour assurer une performance durable, estime la même source, notant qu'il devient crucial de repenser les modes de gestion, les modèles économiques et les pratiques organisationnelles afin de répondre aux exigences d'un monde en constante mutation, rapporte la MAP.

Plusieurs axes de réflexion sont ainsi envisagés par les organisateurs, notamment "Quels sont les principaux défis et enjeux auxquels font face le management et les organisations contemporaines ?", "Quelles sont les nouvelles orientations, décisions stratégiques, politiques, démarches, pratiques et outils à adopter ?", "Comment évoluent les métiers du management et les modes de gestion ?" et "Quels sont les nouveaux rôles et compétences attendues des managers ?".

Lire l'article original sur Libération.

