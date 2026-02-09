Maroc: Essaouira - Session de formation au profit de 40 formateurs dans la lutte contre l'analphabétisme

Près de 40 formateurs et formatrices issus des centres de lutte contre l'analphabétisme bénéficient actuellement d'une session de formation, organisée à Essaouira par l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA), dans le cadre d'un programme régional de formation déployé au niveau de la région Marrakech-Safi.

S'inscrivant dans la dynamique de renforcement des capacités des acteurs de terrain oeuvrant dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme et de l'éducation des adultes, cette session de formation s'étale sur une durée de cinq jours, au profit de deux groupes de bénéficiaires, programmés du 2 au 7 février et du 9 au 13 février au niveau de la Cité des Alizés.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de l'ANLCA à Essaouira, Mohammed Essellassy, a indiqué que cette formation a pour objectif principal de consolider les capacités pédagogiques et méthodologiques des formateurs et formatrices intervenant dans les différents programmes de lutte contre l'analphabétisme au niveau provincial.

Il a précisé que la formation adopte un format hybride, combinant des séances en présentiel, prévues le premier et le dernier jour de la formation, ainsi que des modules à distance dispensés via une plateforme numérique dédiée qui s'adresse à 4 catégories de professionnels, à savoir les formateurs d'adultes, les conseillers pédagogiques, les formateurs de formateurs et les gestionnaires de formation.

S'agissant du contenu pédagogique, M. Essellassy a souligné que la formation des formateurs d'adultes repose sur des modules diversifiés, portant notamment sur l'andragogie, les techniques d'animation et la communication, expliquant que chaque module comprend des séquences vidéo réalisées par des experts et accompagnées de supports pédagogiques numériques, avec un système d'évaluation continue permettant aux participants de valider les acquis à chaque étape.

Par ailleurs, le délégué provincial a rappelé que l'ANLCA met en oeuvre, au niveau de la province d'Essaouira, plusieurs programmes en partenariat avec des associations locales, couvrant notamment la lutte contre l'analphabétisme de base, la post-alphabétisation orientée vers l'insertion socio-économique des femmes, l'alphabétisation parentale, l'alphabétisation fonctionnelle dans le secteur de la pêche, ainsi que des programmes déployés dans les espaces de la jeunesse.

De son côté, Meryem Jaouani, formatrice dans le cadre du programme de lutte contre l'analphabétisme et bénéficiaire de cette session, a mis l'accent sur l'importance de la formation continue pour améliorer la qualité de l'encadrement pédagogique, relevant que les formateurs travaillent avec des publics adultes aux profils, expériences et attentes très variés, ce qui "nécessite des approches spécifiques, différentes de celles utilisées dans l'enseignement des enfants".

Elle a fait remarquer que la formation à distance constitue une expérience enrichissante, permettant de revisiter des aspects pédagogiques et psychologiques essentiels, tout en tenant compte des contraintes de temps propres aux bénéficiaires des programmes de lutte contre l'analphabétisme.

Mme Jaouani a, par ailleurs, estimé que l'innovation pédagogique et la diversification des activités contribuent à maintenir la motivation des apprenants et à garantir un impact concret sur leur quotidien, saluant la mise à disposition durable de la plateforme numérique, qui "permettra aux formateurs de poursuivre leur apprentissage et leurs échanges professionnels au-delà de la session de formation".

Ce programme initial, qui vise la formation d'un total de 270 professionnels à l'échelle de la région Marrakech-Safi, dont 200 formateurs d'adultes, 40 encadrants, 20 formateurs de formateurs et 10 gestionnaires de formation, repose sur une nouvelle approche combinant la formation en présentiel et l'enseignement à distance, en s'appuyant sur les pratiques les plus récentes en matière d'andragogie, d'ingénierie de la formation et de techniques d'animation en classe.

D'autres sessions de formation suivront au cours de la nouvelle saison, dans l'objectif de généraliser la formation à l'ensemble des intervenants impliqués dans la mise en oeuvre des programmes de lutte contre l'analphabétisme et d'éducation des adultes dans la région Marrakech-Safi, ainsi que d'activer le centre de l'Institut de formation aux métiers de la lutte contre l'analphabétisme (IFMA) en tant que dispositif innovant de formation et de professionnalisation dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme.

Ainsi, la dynamique actuelle se poursuit avec une vision claire et une coordination étroite avec les partenaires, en vue de mettre en place un système de formation intégré, efficace et adapté aux besoins du terrain, garantissant la pérennité des efforts en matière de lutte contre l'analphabétisme dans la région, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan régional de lutte contre l'analphabétisme 2023-2027, issu de la feuille de route de l'ANLCA pour la même période, et en application de la Stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme 2023-2035.