Ile Maurice: Rajeev Khawal libéré sous caution, la reconstitution éclaire l'enquête

L'accident de la route survenu le 21 janvier dernier à Gros-Billot, à New-Grove, continue de suivre son cours judiciaire. Ce drame avait coûté la vie à Rajenee Mootoo Caroopen, 67 ans, ancienne mairesse de Beau-Bassin/Rose-Hill, et à son époux, Kailasson Mootoo Caroopen, âgé de 72 ans.

Le conducteur de la voiture impliquée, Rajeev Khawal, 29 ans, a été remis en liberté sous caution le jeudi 5 février 2026. Il avait comparu en cour le lundi 2 février dans le cadre d'une demande formelle, à laquelle le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) s'était opposé.

Après avoir entendu les arguments de la défense, représentée par Me Numresh Dreepaul, ainsi que ceux de l'accusation, la Cour a estimé que les conditions étaient réunies pour accorder la liberté sous caution, tout en maintenant les deux chefs provisoires d'homicide involontaire retenus contre l'accusé. Il s'est acquitté de deux cautions de Rs 50 000 chacune.

Cette décision judiciaire est intervenue alors que les enquêteurs intensifiaient leurs investigations sur le terrain. Dix-huit jours après l'accident, soit le samedi 7 février, un exercice de reconstitution des faits a été organisé sur l'autoroute du Sud, à l'endroit précis où la collision s'était produite. Encadré par la police, cet exercice visait à établir avec davantage de précision la dynamique de l'accident et la chronologie des événements.

Rajeev Khawal a été appelé à revenir sur les lieux du drame afin de retracer les moments ayant précédé l'impact entre sa voiture et la fourgonnette transportant la famille Mootoo Caroopen. Ses explications ont été recueillies dans le cadre de l'enquête en cours, en présence des officiers chargés du dossier.

Le chauffeur de la fourgonnette, Sanjay Bhurosy, qui souffre toujours de blessures à la main droite, a également participé à la reconstitution. Sa présence a permis aux enquêteurs de confronter les versions et d'observer les trajectoires des véhicules impliqués. Outre les deux victimes décédées, l'accident avait fait deux blessés, Romish et Karishma, le fils et la fille du couple Mootoo Caroopen, qui se trouvaient à bord du van au moment de la collision. Ils avaient été pris en charge à l'hôpital à la suite du choc.

La reconstitution des faits était menée par le chef inspecteur Khedoo, du poste de police de Rose-Belle. Selon les premiers éléments de l'enquête, les tests d'alcoolémie pratiqués sur Rajeev Khawal s'étaient révélés négatifs après l'accident.