Ile Maurice: Lancement progressif des connexions pour les ménages éligibles

Les familles inscrites au Social Register of Mauritius (SRM) et ayant reçu une notification officielle de la National Empowerment Foundation (NEF) ou du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale peuvent désormais bénéficier du programme Internet Gratis.

Conformément au principe de people-choice, les bénéficiaires ont la liberté de choisir leur fournisseur de services Internet parmi les opérateurs agréés, à savoir Mauritius Telecom, MTML et Emtel. La demande pour un package Internet Gratis, préalablement agréé par le ministère, doit être effectuée en personne par le bénéficiaire ayant reçu la notification officielle, directement dans un point de vente de l'opérateur sélectionné.

Pour compléter leur démarche, les bénéficiaires doivent présenter la notification officielle émise par la NEF ou le ministère de tutelle, leur carte nationale d'identité originale ainsi qu'une preuve d'adresse récente, telle qu'une facture d'eau ou d'électricité datant de moins de trois mois. Une fois l'accord signé avec l'opérateur choisi et après vérification de l'éligibilité, la connexion Internet sera activée dans un délai de deux jours.

La NEF et le ministère de tutelle procèdent actuellement à l'envoi progressif des notifications aux bénéficiaires éligibles. Cet exercice se poursuivra jusqu'à la fin du mois de février. L'accès à Internet Gratis restera effectif tant que le bénéficiaire demeurera inscrit au Social Register of Mauritius.

Cette mesure concerne plus de 7 000 familles, représentant près de 31 000 personnes à Maurice et à Rodrigues. Une enveloppe annuelle de Rs 85 millions a été votée dans le Budget 2025-2026 pour financer cette initiative, qui sera renouvelée pour une durée minimale de deux années supplémentaires.

Selon le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron, et le ministre junior Kugan Parapen, le programme Internet Gratis vise à garantir un accès équitable au numérique et à renforcer l'inclusion sociale, éducative et économique des ménages les plus vulnérables. Ils ont également exprimé leur souhait d'élargir davantage l'accès à Internet à l'avenir.