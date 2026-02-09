Ile Maurice: Un faux document de la MRA en circulation

Un cas d'utilisation de document falsifié a été signalé à la police après la circulation d'un faux certificat prétendument émis par la Mauritius Revenue Authority (MRA). Selon les informations rapportées, un responsable travaillant à la MRA a reçu, le 18 décembre 2025, un certificat d'impôt sur le revenu portant sa signature via l'application WhatsApp du téléphone de son épouse. Le document indiquait qu'un contribuable était enregistré auprès de la MRA.

Après vérification, il s'est avéré que le certificat était falsifié. Le document ne comportait pas le nom du titulaire ni de numéro de compte fiscal valide. Il présentait également des éléments suspects, notamment un logo de la Government Gazette of Mauritius, la photographie d'un individu inconnu ainsi qu'un filigrane de la MRA.

Le message accompagnant le document mentionnait la prétendue réception de bijoux en or d'une valeur de £ 6 000 ainsi que d'un iPhone 14 Pro Max à Maurice. Un paiement de Rs 2 780 était demandé pour l'enregistrement des biens, somme présentée comme remboursable dans un délai de 15 minutes.

Après consultation interne, il a été confirmé que le certificat original avait été émis en août 2023 à la suite d'une demande légitime, mais que le document circulant actuellement avait été altéré et utilisé à des fins frauduleuses. L'affaire a été référée à la police et une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette tentative d'escroquerie.