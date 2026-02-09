Soudan: A El-Geneina, MSF lance la première campagne de vaccination contre la rougeole depuis 2021

communiqué de presse

En janvier 2026, Médecins Sans Frontières (MSF) a déployé une campagne de vaccination contre la rougeole afin d'endiguer la recrudescence de l'épidémie à El-Geneina dans la région du Darfour-Occidental, particulièrement meurtrière pour les enfants.

La campagne de vaccination a été menée en collaboration étroite avec le ministre de la Santé soudanais et d'autres partenaires sanitaires, du 25 au 30 janvier 2026. Pendant cette période, plus de 174 000 enfants âgés de neuf mois à 15 ans ont été vaccinés, atteignant 94% de la population ciblée.

« Cette campagne est une réponse d'urgence face à l'afflux des cas de rougeole à El-Geneina, Pendant la période précédant la campagne de vaccination, nous avons reçu, dans les unités d'isolement, près de 130 personnes par semaine pour la rougeole à l'hôpital universitaire d'El-Geneina. De novembre 2025 jusqu'à la fin du mois de janvier 2026, nous avons soigné au total 778 cas de rougeole » informe le Dr. Ali Daoud, coordinateur médical adjoint de MSF pour la campagne de vaccination contre la rougeole à El-Geneina, la capitale du Darfour-Occidental.

Cette campagne de vaccination est la première lancée dans la région d'El-Geneina depuis 2021. La rougeole est extrêmement contagieuse et peut être fatale si elle n'est pas prévenue ou traitée rapidement. Un accès durable à une vaccination de routine est donc crucial.

« C'est important que les enfants aient accès au vaccin pour se protéger de la maladie. L'injection ne fait pas mal » affirme Khalid, âgé de 14 ans. Il a également encouragé son cousin et ses frères et soeurs à l'accompagner à un des sites de vaccination.

L'engagement des communautés joue un rôle central pour atteindre une grande couverture vaccinale. Plus de 1 400 volontaires ont été mobilisés, entraînés et déployés par MSF pendant la campagne, pour soutenir les activités dans plus de 200 centres de vaccination à El-Geneina. Des équipes mobiles ont également été déployées pour sensibiliser le public et encourager les familles à amener leurs enfants pour se faire vacciner.

« Pour mettre en place cette campagne, il est nécessaire d'avoir un engagement communautaire fort ainsi qu'un soutien logistique et une coordination importante » détaille Abdalhalim Ishag, responsable de la logistique MSF à l'hôpital universitaire d'El-Geneina. « Il nous a fallu beaucoup de ressources pour atteindre les 200 sites de vaccination d'El-Geneina, souvent reculées et difficiles d'accès ».

Cette campagne MSF n'est pas la première à venir en soutien au ministère de la Santé de l'Etat dans sa lutte contre l'augmentation des cas de rougeole dans le Darfour-Occidental. Au milieu de l'année 2025, une campagne de vaccination de masse avait été conduite dans la région de Foro Baranga.

La contamination par la rougeole,est favorisée par de nombreux facteurs, tels que les déplacements, la surpopulation, l'accès limité aux systèmes de santé, les défaillances dans la vaccination systématique ou la fragilité des systèmes de surveillance des maladies.

« À mesure que les choses évoluent, MSF continue d'appeler le ministère de la Santé et les acteurs de la santé à renforcer la disponibilité et l'accessibilité des services de vaccination de routine à travers la région du Darfour » informe le Dr. Ali Daoud. « Les services de vaccination durables sont essentiels pour prévenir la récurrence des cas de rougeole et protéger les enfants, non seulement dans le Darfour-Occidental mais aussi à travers tout le pays ».