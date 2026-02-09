Congo-Kinshasa: Au moins sept blessés après un largage d'obus sur Bule, à Djugu

Sept personnes ont été blessées vendredi 6 février à la suite d'un largage d'obus sur le centre de négoce de Bule, situé à 95 kilomètres de Bunia, dans le territoire de Djugu (Ituri).

Parmi les victimes, trois sont grièvement atteintes, selon des sources locales qui évoquent des projectiles tirés par l'armée et visant des miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP), dirigée par Thomas Lunanga.

Selon les mêmes sources, ces obus ont touché des civils présents dans cette cité, dont trois ou quatre filles mineures.

D'après des témoignages recueillis sur place, les habitants ont entendu les déflagrations peu avant seize heures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, des sources humanitaires situent plutôt l'incident vers dix heures de la même journée.

Les mêmes sources indiquent que les obus ont été lancés en direction du centre commercial de Bule, une zone où seraient présents des combattants de la CRP.

Trois victimes, dans un état critique, ont été évacuées par les Casques bleus de la MONUSCO vers une structure médicale mieux équipée, rapportent nos sources.

Contacté, le porte-parole des opérations militaires des FARDC en Ituri n'a pas confirmé ces informations. Le lieutenant Jules Ngongo évoque plutôt une manoeuvre de diversion de la part des responsables de la rébellion CRP, qui chercheraient à justifier les crimes commis contre la population civile à Bule et dans ses environs.

Cet incident intervient quelques jours après l'assassinat du coordonnateur local de la société civile, tué par des hommes armés identifiés comme des miliciens de la CRP, selon plusieurs sources concordantes.