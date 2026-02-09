Congo-Kinshasa: Des ONG appellent à l'inclusion de Walikale dans le programme d'intervention économique au Nord-Kivu

8 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de 20 organisations du Nord-Kivu appellent à l'intégration du territoire de Walikale dans le Programme d'intervention économique en province.

Elles ont formulé cette demande, vendredi 6 février, dans une correspondance adressée aux ministres congolais de l'Économie nationale et de l'Agriculture.

Ces acteurs de défense des droits humains et de l'environnement réagissent à une note circulaire du 28 janvier dernier annonçant la signature d'un protocole d'accord entre les deux ministères sur les interventions économiques d'urgence pour la production des cultures vivrières de base.

Selon le coordonnateur de l'ONG Les Écologistes, l'un des signataires, Walikale -au regard de ses importantes potentialités agricoles- ne devrait pas être exclu de la liste des zones bénéficiaires.

« Dois-je rappeler qu'au-delà des ressources minières, le sol de Walikale est très fertile pour développer plusieurs cultures dont le maïs, les haricots, le blé, le sorgho, l'arachide, la pomme de terre, la patate douce et le palmier à huile », a fait savoir Prince Kihangi Kyamwami.

Il a également précisé que le climat du territoire de Walikale est favorable à la culture du cacao, du café, du thé et du quinquina.

Force est de constater, cependant, qu'en dépit de toutes ces énormes potentialités agricoles, le territoire de Walikale a été omis de la liste des territoires bénéficiaires du programme d'intervention économique d'urgence pour la production de trois cultures vivrières de base, à savoir le maïs, le haricot et la pomme de terre.

Cette omission délibérée rappelle d'autres cas similaires, notamment l'exclusion du territoire de Walikale du projet d'appui au secteur agricole du Nord-Kivu, ainsi que du couloir vert Kivu-Kinshasa ; pourtant, Walikale est considéré comme le poumon vert de la région.

C'est ainsi que 25 organisations ont saisi les autorités compétentes pour solliciter la prise en compte du territoire de Walikale dans les programmes d'interventions économiques au Nord-Kivu.

