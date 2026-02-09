Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour l'allocation des fonds au projet PABEA-Cobalt

Le secrétaire technique adjoint de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Richie Lontulungu, encourage le Gouvernement congolais et la Banque africaine de développement (BAD) à veiller à l'allocation des fonds nécessaires au projet PABEA-Cobalt.

Dans un entretien accordé samedi 7 février à Radio Okapi, il a précisé que ce projet est confronté à des difficultés financières.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel au ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba, ainsi qu'à la BAD afin qu'ils veillent à ce que les fonds nécessaires soient alloués au projet à ce stade, afin de consolider les résultats obtenus et de maintenir la dynamique observée dans le monde entier en faveur du cobalt congolais ».

Richie Lontulungu revient de la 56e session du Forum économique mondial, tenue en Suisse, où il a présenté un résultat concret dans la lutte contre le travail des enfants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de ces assises, il a indiqué que 13 587 enfants ont été retirés des mines de cobalt et réintégrés dans le système scolaire.

Le public de Davos a été ravi d'apprendre le retrait de ces enfants des mines congolaises.

Des experts en exploitation minière et en politiques sociales soulignent que ce retrait constitue un signal fort pour les investisseurs et les acteurs internationaux, tout en rappelant que la durabilité de ces actions dépend de l'accès à l'éducation et de la disponibilité d'alternatives économiques pour les familles.

La RDC présente ainsi des résultats concrets et place la lutte contre le travail des enfants au coeur de ses priorités, tout en envoyant un message clair sur la traçabilité et la conformité sociale de son cobalt, ressource stratégique pour la transition énergétique mondiale.

Ce projet est financé par la BAD et encadré par le ministère des Affaires sociales, sous la gestion du Fonds national de promotion et de services sociaux (FNPSS) à Kolwezi, dans la province du Lualaba.

Outre la construction d'écoles et d'hôpitaux dans les zones ciblées par le projet, PABEA-Cobalt a érigé deux centres économiques importants destinés à l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur de l'agro-business. Ces centres contribueront à transformer le potentiel économique des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga dans le cadre de la réduction de la pauvreté.

A Davos, certains chefs d'entreprises ont également manifesté leur intérêt pour l'ouverture d'échanges commerciaux avec la RDC dans le domaine du cobalt.