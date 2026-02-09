Sénégal: Le président Faye présente les infrastructures urbaines de proximité, comme un 'levier majeur d'équité territoriale et de développement inclusif'

8 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, dimanche, une visite des chantiers de construction et de réhabilitation de voiries assainies et éclairées dans la commune de Kédougou, réaffirmant sa volonté de faire des infrastructures urbaines de proximité un "levier majeur d'équité territoriale, de cohésion sociale et de développement inclusif".

La visite de ces chantiers réalisés dans le cadre du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) constitue l'une des dernières étapes de la tournée économique qu'il effectue depuis jeudi dernier dans le sud-est du Sénégal.

A Kédougou, le programme PROMOVILLES a permis de réaliser 6,45 km de voiries assainies et éclairées ainsi que la construction, la réhabilitation et l'équipement de 24 salles de classe, a-t-on appris sur place.

Financé par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), l'ensemble du projet mobilise un investissement global supérieur à 5,7 milliards de francs CFA, indique-t-on.

Le programme comporte également la réhabilitation et l'équipement de la maison de la Femme de Kédougou, l'aménagement paysager, la mise en place d'un système d'information géographique et la formation des élus locaux.

"Ces investissements visent à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer l'attractivité des villes de l'intérieur du pays", a rappelé le chef de l'Etat.

Il s'est aussi félicité des retombées de ces programmes en matière d'emploi local, à travers notamment les chantiers de pavage et de voirie qui ont permis de mobiliser et de former de nombreux jeunes issus des quartiers concernés.

