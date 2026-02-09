Sénégal: Cinq morts et neuf blessés dans un accident sur l'axe Linguère-Matam

8 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Un accident de la circulation survenu dimanche vers 16 heures sur l'axe Linguère-Matam (nord) a coûté la vie à cinq personnes et fait neuf blessés, dont six dans un état jugé grave, a appris l'APS de source sécuritaire locale.

Le drame s'est produit à hauteur du croisement de Barkédji, situé à environ 25 kilomètres de la ville de Linguère. Il a impliqué un véhicule de transport en commun de type minicar, communément appelé "Cheikhou Chérifou".

En provenance de Dakar et à destination de Matam, le véhicule tentait un dérapage avant de se renverser sur la chaussée, a expliqué l'adjudant-chef Adrien Malick Faye, chef par intérim de la brigade des sapeurs-pompiers de Linguère.

Le bilan provisoire fait état de quatorze victimes, dont cinq corps sans vie, six blessés graves et trois blessés légers, a-t-il détaillé.

Les personnes blessées ont été évacuées par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier Magatte Lô de Linguère, tandis que les corps des victimes ont été déposés à la morgue du même établissement sanitaire.

L'adjudant-chef Adrien Malick Faye a rappelé que l'axe Linguère-Matam est une zone accidentogène et a invité les usagers de la route à redoubler de prudence afin d'éviter de tels drames.

