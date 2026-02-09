Sénégal: Le trophée de la CAN accueilli à Tivaouane

Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, le maire de la commune, Demba Diop Sy, et la présidente du Conseil départemental, Seynabou Gaye Touré, ont salué, samedi, l'engagement et la bravoure des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal et de leur sélectionneur, Pape Bouna Thiaw, à l'occasion de l'accueil du trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025).

Ils recevaient la caravane dénommée "Delloo Njukël", conduite par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall dans le cadre de la tournée nationale visant à présenter aux populations le trophée de la Coupe d'Afrique des nations remporté par les Lions du Sénégal le 18 janvier dernier à Rabat, face à la sélection marocaine.

Le préfet a remercié le président de la FSF et le sélectionneur national pour cette démarche de reconnaissance à l'endroit de la commune de Tivaouane, qui, selon lui, a manifesté un "attachement particulier" à l'équipe nationale tout au long de la compétition.

À l'instar des autres localités du pays, les populations de Tivaouane ont "vibré à l'unisson avec les Lions du Sénégal", a rappelé Mamadou Guèye, ajoutant: "lorsque la nation est en jeu, tout le reste passe au second plan".

L'autorité administrative a également évoqué les liens historiques entre le Sénégal et le Maroc.

"Le Maroc demeure une nation soeur ayant toujours entretenu des relations solides avec le Sénégal, y compris sur le plan religieux", a-t-il martelé.

Le président de la FSF Abdoulaye Fall s'est dit "profondément ému" par l'accueil réservé à sa délégation à Tivaouane.

Il a salué les efforts du maire de Tivaouane Demba Diop Sy, en faveur du développement du sport local, réaffirmant l'engagement de la Fédération à accompagner la commune dans cette dynamique.